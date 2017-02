Pressemitteilung von GMC Global Management Consultants AG

Der Relocation Service der GMC AG hilft gerne

(fair-NEWS) Die Global Management Consultants AG ist ihren Kunden bei sämtlichen Anliegen gerne behilflich. Hierzu zählen auch Tätigkeiten die nicht in den gewöhnlichen Aufgabenbereich eines Business Centers fallen, wie beispielsweise die Immobiliensuche oder der Umzug.



Die GMC AG sucht auf Wunsch der Kunden nach einer passenden Immobilie, so Rieta de Soet. Unser Relocation Service plant, organisiert und begleitet den Umzug von allen Teilen der Welt in die Schweiz und umgekehrt, so Dr. Fabian de Soet.

Rieta de Soet erklärt, dass auf Wunsch von dem Relocation Team sämtliche mit dem Wohnsitzwechsel zusammenhängenden Arbeiten erledigt werden. Dazu gehört auch die Suche nach einer geeigneten Schule für die Kinder, die Registrierung des Autos, Suche nach Sportclubs, Tennisvereinen oder Golfclubs. Behördengänge werden übernommen und das Radio und TV melden wir ebenfalls an.



In einer kleinen Schulung werden die Kunden in die Besonderheiten des Gastlandes eingeführt.



Wie im Business Center unterstützt die GMC AG ihre Kunden auch beim Umzug mit maßgeschneiderten Lösungen, damit der Umzug nicht zum Stress wird.

Über GMC AG

GMC AG mit Hauptsitz in Zug/Schweiz, ist mit zahlreichen Business Centern international in Amerika, Australien, Asien und Europa vertreten. In seinen Business Centern stehen Betriebswirte, Steuerberater, Marketing- und Unternehmensberater den Kunden zur Verfügung, die seit über 20 Jahren in den Bereichen Business Center, Firmengründung und Managementberatung tätig sind.

«Umziehen ohne Stress»

