Umfassend und modern: Innere Medizin im Kastanienhof Graz

Im Westen von Graz liegt mitten im Grünen die Privatklinik Kastanienhof. Obwohl es sich dabeium ein Belegspital handelt, befinden sich drei Internisten im Stammpersonal, die eine umfassendeinternistische Betreuung ermöglichen. Wie in allen anderen Fachbereichen der Klinik stehenauch in der Inneren Medizin des Kastanienhofes der Mensch und somit eine ganzheitlicheBehandlung von Körper und Geist im Mittelpunkt.Umfassende und interdisziplinäre BetreuungVon der Kardiologie über die Bereiche Gastroenterologie, Hepatologie und Pulmologie bis hinzur Rheumatologie bietet der internistische Fachbereich der Privatklinik Kastanienhof ein allumfassendesBehandlungsangebot. Dabei werden, ganz dem Grundgedanken der Klinik entsprechend,der interdisziplinäre Ansatz sowie Teamarbeit großgeschrieben: Experten aus anderenFachgebieten wie Orthopädie, Neurologie und Psychiatrie arbeiten laufend mit den internistischenSpezialisten zusammen. "Durch diese Exklusivität unseres Hauses können auch komplexeFälle wie Patienten mit Mehrfacherkrankungen ideal behandelt werden", so Prim. Dr. StanislavFranc, Facharzt für Innere Medizin.Optimale und ganzheitliche PatientenversorgungAuch die stationäre Betreuung erfolgt im Zuge einer engen Zusammenarbeit der Fachrichtungen:Die täglichen Visiten werden sowohl von den hausinternen Internisten als auchvon Fachärzten der jeweils relevanten Fachrichtungen durchgeführt. Ebenso werdenTherapieoptionen und -programme fachbereichsübergreifend erörtert und koordiniert. Nebendieser umfassenden komplementärmedizinischen Versorgung profitieren die Patienten auchvon der Lage des Kastanienhofes, dessen Areal sich trotz guter Verkehrsanbindung mitten imGrünen befindet und einige Spazierwege bietet. "Studien zeigen bereits, dass die Genesung undErholung durch den Biophilia-Effekt ("Heilung aus dem Wald") schneller vonstatten geht", erläutertPrim. Dr. Franc in diesem Zusammenhang.Komplettiert wird die Betreuung der Patienten durch verschiedenste Therapiemaßnahmen undDiagnoseverfahren. Diese reichen von Physio-, Elektro-, Hydro-, und Gesprächstherapie überMassagen, Moorpackungen, Lymphdrainagen und Shiatsu bis hin zu Beweglichkeits-, Labor- undradiologischer Diagnostik.Immer auf dem neuesten StandNeben einer optimalen Patientenversorgung und dem breiten Angebot an Therapieoptionenzählt auch die medizinische Ausstattung zu den obersten Prioritäten des Hauses. ModernsteGeräte ermöglichen hier nicht-invasive Diagnostik. Besonders ist in diesem Zusammenhangdie Kardiologie hervorzuheben, wo sich Diagnoseverfahren wie Echokardiografie oder Langzeit-EKG stets auf dem neuesten Stand befinden. Seit Kurzem ist mit der Intermediate Care Unit(kurz IMCU) auch eine medizinische Überwachungseinheit im Einsatz, die ein vollständig non-invasivesMonitoring von Vitalwerten wie Herz- und Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung, CO2-Konzentration, Blutdruck und Temperatur ermöglicht. Der größte Vorteil einer derartigen Einheitist, dass sie den so notwendigen Berührungspunkt zwischen Intensiv- und Normalstation schafftund so die sichere Versorgung von Patienten in schlechterem Zustand gewährleistet.Einzigartig - Innere Medizin im KastanienhofDer Fachbereich für Innere Medizin in der Privatklinik Kastanienhof setzt neben Interdisziplinaritätauf ganzheitliche Patientenbetreuung und neueste technische Errungenschaften. Dies machtihn in Graz ebenso einzigartig wie die gut an den Verkehr angeschlossene und grüne Lage sowiedie Präsenz eines fachärztlichen internistischen Stammpersonals - so profitiert der Patient aufjeder Ebene.



Bildinformation: Dr. Stanislav Franc ist Internist und Primar für Innere Medizin an der Privatklinik Kastanienhof. (Bildquelle: Privatklinik Kastanienhof)