eCommerce-Camp mit ShopCockpit als Agentursponsor

(fair-NEWS) Bereits zum 5. eCommerce Camp laden die Macher vom 16. bis zum 18. März nach Jena an die Ernst-Abbe-Hochschule ein. Im Herzen Thüringens treffen sich für 2 Tage Experten und Entwickler aus ganz Deutschland zu einem der wichtigsten Termine des Jahres.



Das Team der ShopCockpit UG ist auch in diesem Jahr wieder mit dabei. Erstmalig unterstützt die junge Firma aus Thüringen in diesem Jahr das Camp als Agentursponsor.

“Wir waren bei allen Camps bisher dabei und haben die tolle Entwicklung, die diese Veranstaltung genommen hat, begeistert mitverfolgt. War das erste eCommerce Camp noch eine kleinere Runde, so haben die Macher um die marmalade GmbH und die TRITUM GmbH in so kurzer Zeit ein echtes Event für die eCommerce-Branche etabliert. Und wir freuen uns nach jedem Camp auf das Nächste. Darum unterstützen wir die Organisatoren und das Camp sehr gern auch als Sponsor.” erklärt Ronny Wangelin, Geschäftsführer der ShopCockpit UG, das Engagement.



In lockerer Atmosphäre werden in verschiedenen Fachvorträgen, Präsentationen und Diskussionsrunden aktuelle Themen und Trends im eCommerce erklärt, analysiert und diskutiert. Schwerpunkt des eCommerce Camp ist die technische Lösung verschiedenster eCommerce-Anforderungen und die Integration von Onlineshops wie z.B. Magento, OXID, Shopware oder PrestaShop. Die als Barcamp angelegte Veranstaltung richtet sich vorrangig an Entwickler, Programmierer und Entscheider im eCommerce und hat sich zu einem Pflichttermin der Branche entwickelt, egal ob es sich um Anfänger oder Fortgeschrittene handelt.