Kostenlos und schnell: Vertriebsperformance-Check

(fair-NEWS)

Mit einem neuen Online-Tool unterstützt die Miller Heiman Group Unternehmen dabei, die Leistung ihrer Vertriebsteams einzuschätzen. Das Ergebnis der Schnellanalyse der <a href="https://www.millerheimangroup.de/blog/2017/01/vertriebsperformance-messen-quick-check/">Vertriebsperformance</a> gibt auch Hinweise auf die Bereiche, die im Vertrieb verbesserungsfähig sind.Zwei wichtige Faktoren bestimmen die Vertriebsleistung von Unternehmen: Die Qualität der Kundenbeziehungen und die konsequente Anwendung eines Vertriebsprozesses. Diese Faktoren kristallisierten sich immer wieder in den Untersuchungen von CSO Insights, einem der führenden Unternehmen für Research in der Trainingsbranche, heraus.Der Vertriebsperformance-Check dient der Standortbestimmung. Die aktuelle Performance des Vertriebs eines Unternehmens wird dabei in drei Leistungsgruppen unterteilt. Das Ergebnis der Schnellanalyse zeigt, in welcher Leistungsgruppe sich eine Organisation befindet. Die detaillierte Auswertung gibt Hinweise darauf, welche Maßnahmen ein Unternehmen ergreifen sollte, um die Performance des Vertriebs zu verbessern.Der ermittelte Sales Performance Index bewertet die Qualität der Kundenbeziehungen und die Reife des Vertriebsprozesses präzise. Anhand des Ergebnisses kann darauf geschlossen werden, wie die Qualität des Verkaufsprozesses und der Kundenbeziehungen weiterentwickelt werden sollte, um in Zukunft weiterhin wettbewerbsfähig bleiben zu können.Interessierte Unternehmen können das Vertriebs-Performance-Tool kostenlos hier nutzen: <a href="www.millerheimangroup.de/srp/index.php">www.millerheimangroup.de/srp/index.php</a>Weitere Detailinformationen zum Vertriebsperformance-Tool der Miller Heiman Group finden Sie auf der Webseite unter www.millerheimangroup.de.



Bildinformation: Ist-Zustand und Ziel: Das Ergebnis des Vertriebs-Performance-Checks