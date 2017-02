Neu: medi Textilhandschuhe

(fair-NEWS)

Seit dem 1. Februar gibt es die neuen medi Textilhandschuhe. Durch ihren speziellen Grip erleichtern sie Venen- und Ödempatienten das Anlegen der medizinischen Kompressionsstrümpfe. Die Textilhandschuhe sind neben den bekannten Gummihandschuhen eine praktische, komfortable Alternative.Die neuen Textilhandschuhe haben durch ihre spezielle Beschichtung an der Handinnenfläche einen besonders sicheren Griff. Sie sind aus einem atmungsaktiven, hautfreundlichen Material in der Zusammensetzung 55 Prozent Polyester und 45 Prozent Natur-Latex gefertigt. Die Handschuhe haften durch ihre raue Oberfläche am Gestrick. So vereinfachen sie das Verteilen und korrekte Positionieren der Kompressionsversorgung an den Armen und Beinen. medi bietet die neuen Textilhandschuhe in vier Größen an (Small, Medium, Large und X-Large).Wie wichtig es ist, den Patienten das Anziehen der Kompressionsversorgung zu erleichtern, zeigte die Folgepublikation zur mediven Beobachtungsstudie zur Kompressionstherapie. Vor allem ältere und adipöse Patienten profitieren von einer Anziehhilfe und tragen ihren MKS häufiger und regelmäßiger. (1) Die speziellen Handschuhe sind ebenfalls ein einfacher und dabei praktischer, effektiver Helfer, der Kraft und Zeit spart sowie das Gestrick der Strümpfe schont.Informationen können im medi Service-Center, Telefon 0921 912-111, E-Mail auftragsservice@medi.de und im Internet unter www.medi.de/fachhandel angefordert werden.(1) Schwahn-Schreiber Ch, Marshall M, Murena-Schmidt R, et al, Versorgungsrealität mit medizinischen Kompressionsstrümpfen im ambulanten Bereich. Folgeanalyse der mediven®-Beobachtungsstudie. Phlebologie 2016; 45(4): 207-214.



Bildinformation: Die neuen medi Textilhandschuhe erleichtern das Anlegen der Kompressionsstrümpfe.