7. Februar 2017 - Der Ferien- und Freizeitpark Weissenhäuser Strand bietet alle Möglichkeiten für den perfekten Urlaub für Silver Ager an der Ostsee. Die Senioren kommen als Busgruppe oder als Alleinreisende mit der Bahn oder dem eigenen Auto an den Weissenhäuser Strand. Im Apartmenthaus "An der Düne" fahren Aufzüge zu allen Einzimmer-Apartments, so können auch die Gäste, denen das Gehen nicht mehr so leichtfällt, ihre Zimmer bequem erreichen. Der Gästeservice sorgt als Ansprechpartner für einen entspannten Aufenthalt. Freizeitaktivitäten wie Radtouren oder Geschichten auf Plattdeutsch bieten Abwechslung, die direkte Strandlage, die imposante Steilküste und die naturbelassenen Dünen runden den erholsamen Aufenthalt ab."Mit einigen Busreiseveranstaltern für Senioren arbeiten wir bereits seit Jahrzehnten gut zusammen und haben speziell für diese Gruppen einen Extra-Service entwickelt. Unsere Mitarbeiterin Brigitte Dierbach begrüßt die Gäste direkt im Bus und teilt Willkommensumschläge mit den Zimmerschlüsseln aus - bei uns steht niemand lange an der Rezeption und wartet. Frau Dierbach bietet den Gruppen ein abwechslungsreiches Unterhaltungsprogramm und steht den Gästen mit Rat und Tat zur Seite", erklärt David Depenau, Geschäftsführer des Ferien- und Freizeitparks Weissenhäuser Strand.Auch ohne eigenes Auto ist man mobil: Ein örtliches Busunternehmen bietet nach Absprache Tagesausflüge oder Halbtagestouren, z. B. nach Lübeck, Oldenburg in Holstein oder die Holsteinische Schweiz an. "Neben der Erholung direkt an der Ostsee können unsere Gäste so die nahe und weitere Umgebung genießen. Die Wege bei uns sind kurz, denn wir haben eine eigene Busstation für die Senioren in der Nähe des Apartmenthauses", so David Depenau weiter. Interessierte Leserinnen und Leser erhalten weitere Informationen unter www.weissenhaeuserstrand.de



Bildinformation: Weissenhäuser Strand: Erholung an der Ostsee für Silver Ager (Bildquelle: Ferien- & Freizeitpark Weissenhäuser Strand)