Geld, Erfolg, Karriere, Loslassen, Liebe & Sein

Der Funke eines erfüllten LebensErfolg, Karriere, Geld, Festhalten, Loslassen, Liebe, Sein ...Daniela C. Szasz hat einige vorübergehende Rückschläge und anhaltende Erfolge erlebt. Auf Augenhöhe mit ihren Leserinnen und Lesern durchstreift sie die Höhen und Tiefen ihres Lebens und zeigt auf, wie wir in einer von äußeren Erwartungshaltungen und Stress geplagten Arbeitswelt Hindernisse und Stolpersteine überwinden und uns nach menschlichen wie beruflichen Enttäuschungen wieder aufraffen können.Wer keinen weiteren Tag mehr verschenken, sondern sofort seine Möglichkeiten entdecken will, um die volle Verantwortung für alle Bereiche seines Lebens zu übernehmen, entdeckt mit Hilfe dieses Buches seine innere Stärke und Kraft. Mit Leidenschaft, Durchhaltevermögen, Geduld und bewussten Entscheidungen kann es gelingen, die eigene Balance und Erfüllung zu finden.Der Sinn des Lebens erschöpft sich nicht nur in einem prall gefüllten Konto. Er kann auch nicht ausschließlich an beruflichen Erfolgen gemessen werden. Es geht insbesondere um die Entfaltung der eigenen Potentiale in sämtlichen Lebensbereichen."Du bist ein Original, wenn du deine Talente, Werte und Fähigkeiten lebst." Daniela C. SzaszÜber die AutorinGeboren und aufgewachsen in Rumänien, kam Daniela-Claudia Szasz im Alter von 17 Jahren mit nichts nach Deutschland und arbeitete schon bald erfolgreich im Verlagswesen und nebenbei als Fotomodell. Mit 23 Jahren stieg sie ins Network-Marketing bei einem amerikanischen Milliardenkonzern ein und war bereits vier Jahre später jüngste Executive Präsidentin in Europa mit mehreren Tausend Vertriebspartnern und einem Jahresumsatz von über 3,5 Mio. Euro. 2008 erfolgte der Wechsel zu einem deutschen Network-Unternehmen. Es dauerte wiederum nur drei Jahre, bis sie auch hier mit ihrem Team und einem Jahresumsatz von knapp 6 Mio. Euro als jüngste und schnellste Frau innerhalb der Firma bis an die Spitze gelangte. Mittlerweile blickt sie auf zwei Jahrzehnte an Erfahrungen als Trainerin und Gastsprecherin in Europa, Asien, Afrika, den USA und Australien zurück. Seit fünf Jahren hält sie Vorträge im Rahmen ihrer "Go4Values"-Reihe und ist als Coach für verschiedene Topführungskräfte der Branche und Firmen tätig. Vor Kurzem wurde sie zusätzlich zu ihrer Trainertätigkeit zum CEO des weltweit tätigen E-Commerce-Unternehmens Buyezee LLC ernannt.



Bildinformation: Cover