Tripada ® Yogalehrer Ausbildung in Wuppertal

Die Tripada ® Yogalehrer Ausbildung in der Tripada Akademie ® in Wuppertal ist eine säkular ausgerichtete Yogalehrerausbildung für Yoga in der Gesundheitsförderung. Das Konzept des Tripada Yoga ® wurde von Hans Deutzmann aus dem Hatha Yoga weiterentwickelt und an die Bedürfnisse des modernen, westlichen Menschen angepasst, der Yoga als Entspannungsmethode und sanfte Körperkräftigung nutzen möchte. In der Tripada ® Yogalehrer Ausbildung, die über 2 Jahre mit 530 UE dauert, werden insgesamt 6 verschiedene Tripada Yoga ® Kurskonzepte vermittelt, die alle von der Zentralen Prüfstelle Prävention anerkannt sind. Dabei geht es im wesentlichen um das anatomische Hintergrundwissen, warum bestimmte Yogaübungen praktiziert werden und welche Wirkungen sie auf Körper und Geist haben. Die Geschichte und Herkunft des Yoga wird hierbei ebenfalls zusammenfassend erläutert und rundet das Hintergrundwissen zum Thema Yoga ab. In der Tripada ® Yogalehrerausbildung wird großer Wert auf die anatomisch korrekte Ausübung der einzelnen Übungen gelegt und die Teilnehmer werden entsprechend darauf geschult diese bei ihren Kursteilnehmern zu entdecken und gegebenenfalls zu korrigieren.Ein großer Schwerpunkt liegt auch auf der Praxis, sowohl im eigenen Üben als auch im eigenen Unterrichten vor einer Gruppe. So wird bereits ab dem ersten Seminar das Anleiten in Kleingruppen geübt. Dies ist besonders für Personen sehr hilfreich, die nicht aus einem entsprechenden Grundberuf kommen und noch keine Erfahrung im Anleiten vor Gruppen haben. Erfahrungsgemäß wird in den 2 Jahren ausreichend Praxis gesammelt, sodass alle Teilnehmer im Anschluss in der Lage sind eine eigene Yogaklasse zu unterrichten. Dies wird sowohl mit unterrichtspraktischen Übungen und Vorstellstunden, als auch mit den 2 Praktika, die Teil der Ausbildung sind, erreicht. Es werden verschiedene Tripada Yoga ® Konzepte vermittelt, darunter der "Tripada Yoga Basic" und -"Basic Plus" Kurs für Anfänger und der "Tripada Yoga Mediate" Kurs für Fortgeschrittene. In diesen Übungsabfolgen werden verschiedene Asanas in einer sinnvollen und aufeinander abgestimmten Reihenfolge praktiziert.Der Weg ist hierbei vom Leichten zum Schweren, mit den weiteren Stufen kommen immer neue und etwas schwierigere Übungen hinzu. Tripada Yoga ® verfolgt damit die teilnehmerorientierte und gesundheitsförderliche Ausrichtung, da nicht alle Übungen gleich für Anfänger geeignet sind, die noch nie Yoga gemacht haben. Hier ist ein stufenweiser Aufbau sinnvoll, um Verletzungsrisiken vorzubeugen. Fitte Kursteilnehmer, die bereits Erfahrung mit Yoga gemacht haben, können bereits problemlos den "Mediate" - Kurs absolvieren. Ebenso Teil der Tripada ® Yogalehrer Ausbildung ist die Differenzierung des "Basic" - Kurses an die Bedürfnisse von Schwangeren und Kindern. Im Schwangerenyoga gibt es spezielle Bereiche auf die geachtet werden muss. Einige Übungen dürfen nicht ausgeübt werden, der Unterricht ist sanfter ausgerichtet. Auch beim Kinderyoga gibt es einiges zu beachten, der Yogakurs wird kindgerecht gestaltet und die Yogaübungen entsprechend modifiziert.Mit Hilfe von Geschichten und Tierfiguren werden die Kleinen langsam an verschiedene Übungen herangeführt. Hier ist innerhalb des Tripada ® Konzeptes der Fantasie keine Grenzen gestellt, es gibt verschiedene Hilfsmittel, mit denen der Kinderyogaunterricht noch spannender und abwechslungsreicher gestaltet werden kann. Auf die anatomischen Besonderheiten bei Kindern wird eingegangen - warum z.B. ein Kopfstand bei Kindern nicht empfehlenswert ist. Pädagogische Erfahrung oder Erfahrung im Umgang mit Kindern ist für den anschließenden Yogaunterricht mit Kindern sicher sehr hilfreich. Alle 6 Kurse, die die Tripada ® Yogalehrer im Anschluss an die Yogalehrerausbildung geben können, sind über die gesetzlichen Krankenkassen nach § 20 SGB V förderfähig.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die http://tripada-yogalehrerausbildung.de/yogalehrer-ausbildung