Kammerjäger Ratgeber - Informationen rund um das Thema Schädlinge

(fair-NEWS) Seit Februar 2017 gibt es den neuen Kammerjäger-Ratgeber mit Tipps und Tricks rund um das Thema Schädlinge und Schädlingsbekämpfung. In Form eines Blogs, veröffentlichen professionelle Schädlingsbekämpfer regelmäßig Beiträge zu aktuellen Themen. So liegt der Fokus der Beiträge im Winter beispielsweise auf Schädlingen wie Ratten und Mäusen, die zu dieser Zeit besonders aktiv sind. Aber auch sehr allgemeine Themen wie Hygiene und Vorbeugung werden diskutiert.

Da vielen Menschen, sei es in privaten Haushalten oder auch im Gewerbe, eine Schädlingsbefall meist sehr unangenehm ist, recherchieren sie zunächst im Internet. Dort findet man von angeblich totsicheren Hausmitteln, bis hin zu hochgiftigen Ködern und Bekämpfungsmitteln sämtliche Lösungsvorschläge. Doch längst nicht alle dieser sogenannten „Hausmitteln“ sind sinnvoll oder ratsam. Ganz im Gegenteil, können viele das Problem sogar noch verschlimmern oder schwerwiegende Folgen für die eigene Gesundheit und die der Mitmenschen, sowie Haustiere nach sich ziehen.



Es gibt allerdings auch Mittel und Wege, wie man sich selbst bei einem Befall helfen oder schützen kann. Was hilft, von welchen Mitteln man lieber die Finger lassen und wann man einen professionellen Kammerjäger hinzuziehen sollte, erfahren Sie ab sofort auf der Webseite des Kammerjäger-Ratgebers.



Die Informationen des Kammerjäger-Ratgebers richten sich nicht nur an private Haushalte, sondern ebenso an Unternehmen jeglicher Branche. In der Industrie, Gastronomie und Lebensmittelherstellung geht es dabei hauptsächlich um präventive Maßnahmen baulicher, hygienischer und organisatorischer Art. Wie diese Maßnahmen jedoch im Detail aussehen, ist von Betrieb zu Betrieb individuell. Bei konkreten Fragen, sei es zu Hilfsmitteln, baulichen Maßnahmen oder lediglich Preisauskünften, verweisen wir an ein professionelles Schädlingsbekämpfungsunternehmen weiter. Wir bieten neben diesem Ratgeber-Portal eine kostenlose telefonische Beratung. Tätig ist unser Unternehmen im Großraum NRW, speziell im Ruhrgebiet, Rheinland, HSK und MK bis hin zum Kreis Siegen.



Neben vielen hilfreichen Tipps und Tricks, bietet der Kammerjäger-Ratgeber ein sogenanntes „Schädlingslexikon“. Damit ist es Ihnen möglich einen Schädlingsbefall genau zu identifizieren und festzustellen, wie akut eine Bekämpfung durchgeführt werden sollte.