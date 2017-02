Daniel Hechter neuer Ausstatter der deutschen Teams im Davis Cup und Fed Cup

(fair-NEWS)

Hamburg / Miltenberg, 26. Januar 2017 – Französische Mode für deutsche Tennisasse: Die Spielerinnen und Spieler des Deutschen Tennis Bundes (DTB) werden in den kommenden Erstrundenbegegnungen im Davis Cup und im Fed Cup neben dem Court von Daniel Hechter ausgestattet. Die Partnerschaft zwischen dem mitgliederstärksten Tennisverband der Welt und dem 1962 in Paris gegründeten Modeunternehmen ist zunächst auf die Partien der Herren gegen Belgien und des Porsche Team Deutschland gegen die USA angelegt.„Wir sind froh, mit Daniel Hechter ein weltweit vertretenes Fashionunternehmen beim Heimspiel in Frankfurt und auswärts in Hawaii an unserer Seite zu haben. Wir spüren bei diesem neuen Partner eine große Sportbegeisterung, die sich auch in den zahlreichen Engagements von Daniel Hechter in diesem Bereich widerspiegelt“, sagt der für Recht und Vermarktung zuständige DTB-Vizepräsident Hans-Wolfgang Kende. So treten unter anderem die französischen Davis Cup und Fed Cup Mannschaften sowie Topspieler Gael Monfils in den Outfits von Daniel Hechter auf. Hinzu kommen weitere Kooperationen im Fußball, Handball, Eishockey, Rugby sowie im Reiten.„Nach zahlreichen, erfolgreichen Engagements als Fashion-Partner verschiedener Fußballbundesligisten und internationaler Eishockey-Teams sind wir nun ganz besonders stolz, diese Tradition fortzuführen und die deutschen Teams im Fed Cup und Davis Cup mit der Mode von Daniel Hechter ausstatten zu dürfen“, sagt auch Philipp Aulbach, der Geschäftsführer von Daniel Hechter. „Wir freuen uns auf eine erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Deutschen Tennis Bund und wünschen den Mannschaften einen gelungenen Start in das Tennisjahr 2017.“Davis Cup Kapitän Michael Kohlmann freut sich auf den ersten Auftritt seiner Mannschaft in der kommenden Woche im neuen Dress: „Die Mode von Daniel Hechter ist modern und sportlich, aber auch individuell. Sie verkörpert Teamgeist und Dynamik und passt damit sehr gut zu uns.“



Bildinformation: Davis Cup Team in Daniel Hechter