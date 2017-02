Mobile Datenerfassung trifft Smartphone – Neues BHT-1600 von DENSO kommt auf den Markt

(fair-NEWS)

BHT-1600 kommt voraussichtlich im Frühjahr 2017. / Smartphone und Datenerfassungsgerät vereint im neuen Handheld Terminal. / Einsatzmöglichkeiten in Handel, Transport, Logistik, Produktion, Field & Sales Force Automation sowie im Gesundheitssektor. / BHT-1600 kommt serienmäßig mit extra bruchsicherem Dragontrail™ Glas. / Rugged Version kommt mit vorinstallierter Schutzhülle. / Scannen von SQRC® und FrameQR Codes. / Standardmäßig mit NFC ausgerüstet. / Weitere Informationen zum QR Code, zu Scannern, Handheld Terminals, zur mobilen Datenerfassung, Personal Digital Assistants (PDA), NFC und zur DENSO Auto-ID unter www.denso-autoid-eu.com. /Düsseldorf. Mit den technologischen Innovationen der heutigen Zeit wird der Ruf nach Geräten lauter, die die klassische mobile Datenerfassung mit den Vorzügen moderner Smartphones vereinen. So gibt es heute bereits Geräte auf dem Markt, die dies können. Doch besonders in den Bereichen Logistik, Transport, Produktion, Handel, Field & Sales Force Automation, aber auch im Gesundheitssektor ist es essenziell, dass die Handheld Terminals im PDA-Style den täglichen Anforderungen standhalten können. Die Experten von DENSO, Erfinder des QR Codes und Teil der Toyota-Gruppe, wissen, dass die Eigenschaften von Scannern und Datenerfassungsgeräten stetig weiterentwickelt werden müssen, um den Anforderungen gerecht zu werden. Mit ihrem neuen BHT-1600 launchen die Experten für mobile Datenerfassung im Frühjahr dieses Jahres ein Handheld Terminal, das die Norm verschiebt: Es ist härter und sehr viel robuster als vergleichbare Geräte auf dem Markt. Standardmäßig ist das BHT-1600 mit moderner NFC-Technologie ausgestattet. Sina Haupt, Marketing Assistant der DENSO Auto-ID Business Unit, beantwortet die Frage, warum man die innovative Neuheit von DENSO einem vergleichbaren Datenerfassungsgerät im PDA-Style vorziehen sollte: „Unser neues Handheld Terminal kommt serienmäßig mit einem extra bruchsicheren Display auf den Markt. In der ultra-robusten Version ist sogar eine vorinstallierte Schutzhülle Teil des Gesamtpakets. Beim BHT-1600 steht die Robustheit im Vordergrund und spiegelt die hohe Qualität wider.“ Weitere Informationen zu den Scannern und Handheld Terminals von DENSO, zu NFC, zum QR Code, zu Lösungen für mobile Datenerfassung und der DENSO Auto-ID Business Unit gibt es unter www.denso-autoid-eu.com.Das BHT-1600 wird als Standard-Version und als ultra-robuste Version, die Rugged-Version, auf den Markt kommen. Beide Versionen sind serienmäßig mit bruchsicherem Dragontrail™ Glas ausgestattet. Die Standard-Version kann bis zu 36 Mal aus 1,2 Metern Höhe fallengelassen werden, ohne dass bekannte Schäden verursacht werden. Bei der Rugged-Version beträgt die maximale Fallhöhe sogar 1,8 Meter. Dies macht nicht nur das ultra-robuste Display möglich, sondern auch die eingebaute Schutzhülle. Das Multitalent, das die mobile Datenerfassung mit allen Vorzügen eines Smartphones vereint, sorgt zudem für scharfe Sicht: Mit Scanner und High-End-Kamera können SQRC® und FrameQR Codes sicher gelesen werden. Insgesamt kann das BHT-1600 sowohl 1D- als auch 2D-Codes sicher scannen. Außerdem ist USB OTG (On the Go) möglich. Je nach Anforderung kann das BHT-1600 entweder als USB-Master oder USB-Slave fungieren.Die DENSO Auto-ID Business Unit arbeitet mit vielen ihrer Kunden schon seit mehr als 20 Jahren erfolgreich gemeinsam. „Das liegt nicht nur an der hohen Qualität unserer Scanner, Handheld Terminals und weiterer Produkte, sondern auch an unserem Service und technischen Support“, erklärt Haupt. Auch für die Einführung des neuen BHT-1600 stehen die Techniker der DENSO Auto-ID mit Rat und Tat zur Seite, bieten besten Support und Service. Doch das BHT-1600 ist wie die weiteren Scanner der BHT-Serien sehr benutzerfreundlich. So melden Kunden, die das Gerät vorab getestet haben, unter anderem, dass besonders die Auslösetaste perfekt platziert ist und das BHT-1600 bestens über WLAN funktioniert. Außerdem unterstrichen die zufriedenen Tester des robusten Gerätes, dass das Display wasserfest ist und sogar mit sehr dicken Handschuhen einfach zu bedienen ist. Auch die Lesbarkeit des 4,7 Zoll großen Displays des ultra-robusten Datenerfassungsgerätes ist ausgezeichnet. „Wir fiebern dem Launch unseres neuen BHT-1600 schon jetzt entgegen“, sagt Haupt mit Vorfreude. Weitere Informationen zu PDAs, NFC und allen DENSO-Produkten, wie Handheld Terminals und Scanner zur mobilen Datenerfassung, dem QR Code sowie zur DENSO Auto-ID Business Unit, gibt es unter: www.denso-autoid-eu.com.Für den europäischen Markt ist die DENSO Auto-ID Business Unit der Ansprechpartner rund um die Themen QR Code, mobile Datenerfassung, Handheld Terminals und Scanner. Die robusten und langlebigen Scanner von DENSO kommen unter anderem in Lager, Logistik, POS, Produktion, Field & Sales Force Automation zum Einsatz. Weitere Informationen zum QR Code, zu Handheld Terminals und Scannern gibt es unter: www.denso-autoid-eu.com. In kurzen und informativen Videos über die Handheld Terminals und Scanner der DENSO Auto-ID Business Unit können sich Interessierte außerdem bei YouTube informieren. Hier finden sich unter anderem Clips zum 20-jährigen Jubiläum des QR Codes, eine Unternehmensvorstellung sowie Porträts der verschiedenen Terminals und Scanner zur mobilen Datenerfassung, unter anderem das BHT-1500, BHT-1400 und der GT20 Scanner: https://www.youtube.com/channel/UCHp4Yboj7IccPlSeRxQ6yBQ.QR Code ist eine eingetragene Marke von DENSO WAVE INCORPORATED.



Bildinformation: Das extrem robuste Datenerfassungsgerät BHT-1600 von DENSO lässt sich selbst mit Arbeitshandschuhen bedienen.