Zeitreise mit dem Wohnmobil entlang der Burgenstraße

Inspiration für die Reise mit dem Wohnmobil auf der Burgenstraße quer durch Süddeutschland vorbei an mehr als 70 Burgen und Schlössern bietet die Jahresbroschüre "Entdeckertouren", die ab sofort kostenlos bei der Geschäftsstelle in Heilbronn bestellt werden kann (E-Mail info@burgenstrasse.de, Telefon 07131/973501-0). Fünf Tourenvorschläge führen von der Kurpfalz ins Neckartal weiter über den Kraichgau, vom Neckartal ins Hohenloher Land sowie über Rothenburg ob der Tauber bis nach Nürnberg, Bamberg, Coburg, Kronach und Bayreuth. Jeder Tourenvorschlag enthält Stellplätze mit allen wichtigen Daten und Serviceangeboten. Zusätzlich gibt die Broschüre nützliche Tipps für unterwegs mit Einkehr- und Einkaufsmöglichkeiten sowie Freizeitangeboten. Außerdem finden Hundebesitzer Empfehlungen für schöne Spazierwege in der Nähe der Stellplätze.



Bildinformation: Hier geht es lang. Die Wohnmobil-Broschüre zeigt die schönsten Routen entlang der Burgenstraße. (Bildquelle: www.burgenstrasse.de )