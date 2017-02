Mit itl-Hilfe zur Gigaset Help

(fair-NEWS)

Die Apps für die Gigaset-Smartphones wurden mit besonderem Augenmerk auf die Anwendungsfälle der Nutzer und die Usability entwickelt. Für die Herausgeber war es wichtig, dass eine einfache und bequeme Informationsübermittlung garantiert ist. Schließlich soll die erste Freude beim Umgang mit dem neuen täglichen Begleiter nicht gleich getrübt werden.Das erforderte auch eine neue Herangehensweise an die Entwicklung der Apps. Sebastian Habenicht übernahm die konzeptionelle Gestaltung und den ersten Click-Prototypen, die Umsetzung ging in direkter Zusammenarbeit mit Florian Gust, der neben seiner Rolle als Entwickler auch als Projektmanager auftrat. Die Zusammenarbeit mit Gigaset hat so gut geklappt, dass das sich das App-Team schon auf neue Projekte freut.Was nun zeichnet die Gigaset Apps aus?Beide Apps haben eines gemeinsam: Sie bieten den Nutzern nicht nur einen schnellen und einfachen Zugriff auf gewünschte Inhalte, sondern knüpfen an Prozesse des Herausgebers der Inhalte an, sprich Gigaset. Von kurzen Informationen bis hin zu ganzen Sprachen können die Inhalte leicht und direkt angepasst werden. Und da sich die Apps neue Inhalte selbstständig aus dem Internet laden, muss der Nutzer nicht einmal ein App-Update einspielen.Gigaset Help (iOS/Android)Die Gigaset Help App bietet einen zentralen und nutzerfreundlichen Zugriff auf Anleitungen für sämtliche Produkte von Gigaset. Dabei wird automatisiert die im Smartphone eingestellte Sprache ausgelesen und durch ein intelligentes Sprachmapping auf eine passende Sprache weitergeleitet.Durch einen speziellen Live-Filter können Anleitungen zum gewünschten Produkt in Sekundenschnelle geöffnet werden. Mit von der Partie ist auch die moderne Technologie HTML5. Sagt man HTML5, so darf Responsive Design auch nicht fehlen, wodurch selbst auf so unterschiedlichen Endgeräten wie Smartphone und Tablet eine optimale Nutzbarkeit gegeben ist.Discover Gigaset (Android)Einen eher marketingorientierten Ansatz verfolgt die nächste App, in der die aktuelle Produktauswahl von Gigaset präsentiert wird: Discover Gigaset. Ohne jedoch dabei die User Experience außer Acht zu lassen. Durch eine praktische Gruppierung erhält der Nutzer einen leichteren Zugang und übersichtlichen Blick auf die (doch zahlreichen) Produkte von Gigaset. Neben einem optisch ansprechenden Erscheinungsbild stehen auch hier wieder Responsive Design, ein intelligentes Sprachmapping und eine einfache Zugänglichkeit im Vordergrund.Web: www.itl.euNews: www.itl.eu/marketing/nachrichten.htmlitl-Blog: www.itl.eu/itl-blog.htmlfacebook: www.facebook.com/itl.homeYouTube: www.youtube.com/user/itl4dokuLeserkontaktitl Institut für technische Literatur AGElsenheimerstr. 65, D-80687 MünchenTelefon: +49 89 892623-0Fax: +49 89 892623-111E-Mail: info@itl.eu



Bildinformation: Mit itl-Hilfe zur Gigaset Help