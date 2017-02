2 Tickets sagen mehr als 1.000 Worte: Bei myticket.de das ideale Valentinstagsgeschenk finden!

(fair-NEWS)

Hamburg, Februar 2017myticket.de hat für Newsletter-Abonnenten ein herausragendes Valentinstagsgeschenk: Ab einem Einkauf von 50€ werden 10€ geschenkt! Jeder Abonnent bekommt seinen persönlichen Gutscheincode, der im Warenkorb bis zum 28.02.2017 einlösbar ist. Somit bietet myticket.de mit seinen Valentins-Grüßen eine außergewöhnliche Alternative als zum x-ten Mal mit Blumen und Schokolade beim Partner aufzukreuzen. Denn was gibt es Schöneres als sich mit seinem Liebsten in andere Welten entführen zu lassen? Mit diesen exklusiven Angeboten ist das ideale Valentinstagsgeschenk garantiert.Geschenke zum Erleben – egal ob mit hammerharten rockigen Konzerten wie KISS, Rammstein und DEEP PURPLE oder traumhaften Events wie Apassionata und Disney On Ice, myticket.de hat die besten Tickets für garantierte Gänsehautmomente.Diese Angebote lassen selbst hartgesottene Rocker und Metalheads kreischen und zu echten „Fangirls“ werden: Rocklegenden wie KISS, DEEP PURPLE und FOREIGNER kommen 2017 endlich wieder nach Deutschland! Für jeden, der sich Hymnen wie „I Was Made For Loving You“, „Smoke on the Water“ und „Hot Blooded“ nicht entgehen lassen will, sind diese Termine Pflicht!Wer es lieber etwas kuscheliger mag kann sich mit seinem Partner zum Beispiel bei der einzigartigen Reitshow Apassionata „Cinema of Dreams“ und der erfolgreichsten irischen Tanzshow der Welt Riverdance, in fremde Welten entführen lassen. Die Kult-Sängerin Melanie C und der deutsche Rockgigant Marius Müller-Westernhagen mit seiner MTV Unplugged-Tour sorgen für ein unvergessliches Konzerterlebnis. Gänsehautmomente im klassischen Stil beschert auch David Garrett, der sieben exklusive Zusatzkonzerte seiner EXPLOSIVE Live!-Tournee geben wird.Für im Herzen Kinder gebliebene oder auch für die ganze Familie garantiert Disney On Ice mit ihren zwei atemberaubenden Shows leuchtende Augen und ein Eisspektakel, das jeden Besucher ausnahmslos verzaubern wird.Nicht in festen Händen? Und keine Kinokarten für Fifty Shades of Grey 2 bekommen? Dann doch lieber mit den Mädels Unterhaltung mit Kreisch-Garantie gönnen. Bei den CHIPPENDALES wird jedem der Kopf von gut gebauten Eyecandies verdreht.Dieses heiße Angebot eignet sich natürlich auch als Geschenk für die Liebste um ihr und den Girls einen perfekten Mädelsabend zu garantieren, während man(n) selbst lieber gemütlich Fußball guckt.Wer diese attraktiven Angebote nicht verpassen will, meldet sich schnell unter myticket.de/newsletter für den Newsletter an und bleibt nicht nur immer up to date, sondern kann sich am Valentinstag auch über exklusive Post mit seinem eigenen 10-Euro-Gutschein und starke Gewinne freuen!Die besten Tickets zu diesen und vielen weiteren Musik- und Konzert-Highlights zum Valentinstag 2017 jetzt auf myticket.de sichern und einmalige Erlebnisse live erleben. Schnell sein lohnt sich!



Bildinformation: 2 Tickets sagen mehr als 1.000 Worte: Bei myticket.de das ideale Valentinstagsgeschenk finden!