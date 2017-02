Helecta Retrofit 2016 zum Aktionspreis

(fair-NEWS)

Aufgrund einer Versionsumstellung der Platine und der Leuchtdioden sind die LED Retrofit Modelle 2016 ( www.helecta.com/produkte/led-retrofit-leuchtmittel ) nun als Auslaufmodell exklusiv zum Aktionspreis verfügbar.Dennoch, die Retrofit Version 2016 steht der Version 2017 kaum nach. Sie ist selbst heute noch eines der effizientesten LED Leuchtmittel am Markt. Deutschlandweit hat die Helecta GmbH über 35.000 Stück installiert und kann durch die geringe Ausfallwahrscheinlichkeit von unter 1% über 5 Jahre mit geringen Wartungskosten glänzen.Durch die selbst entwickelten und nachrüstbaren Optiken können Sie zudem die Effizienz um bis zu weiteren 50% erhöhen. Bei vertikalem Einbau ermöglichen diese eine bessere Lichtlenkung in dekorativen Leuchten ( www.helecta.com/produkte/led-retrofit-leuchtmittel/optiken-fuer-helecta-retrofit ).Die Bauweise der Retrofit 2016 ist patentiert und wird ganzheitlich in Deutschland hergestellt. Nutzen Sie Ihre Chance auf ein Produkt made in Germany zum absoluten Vorteilspreis.Sie bekommen natürlich wie auch bei allen anderen Produkten der Retrofit-Familie der Helecta GmbH 5 Jahre Gewährleistung. Mit Sicherheit gibt es bereits Referenzen in Ihrer Nähe, die Ihnen von der erfolgreichen Umstellung von HQL- und NAV-Birnen auf unsere LED-Leuchten berichten können.Kontaktieren Sie die Helecta GmbH, um weitere Informationen dazu zu erhalten.Wenn Sie sich die Retrofit zum Aktionspreis sichern möchten, zögern Sie nicht und kontaktieren Sie die Helecta GmbH.Vorab können Sie außerdem gerne die Webseite ( www.helecta.com ) der Helecta GmbH besuchen, um sich einen besseren Eindruck von den Produkten und der Firma zu machen.



Bildinformation: Helecta LED Retrofit Leuchte