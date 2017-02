Top aufgestellt für das internationale Publikum

(fair-NEWS)

Berlin, 07.02.2017. Die ICE Totally Gaming ist die perfekte Gelegenheit, um sich über die neuesten Hits der Glücksspielindustrie zu informieren. Am heutigen Dienstag öffnet die Messe für insgesamt drei Tage ihre Tore. Mit dabei ist das Berliner Traditionsunternehmen BALLY WULFF, das sich gewohnt kreativ und mit ausgewählten Produkt-Highlights auf das Messepublikum vorbereitet hat.Ohne Frage ist die ICE Totally Gaming die wichtigste Messe der Gaming-Branche. BALLY WULFF nutzt diese Plattform in 2017 bereits zum dritten Mal in Folge und hat die wichtigsten Kassenschlager für Deutschland, Spanien, Italien und den Online-Markt im Gepäck. „Die Messe ist gerade gestartet, die ersten Besucher sind hier und wir freuen uns, dass wir unsere Produkte dem internationalen Publikum zeigen können“, berichtet Geschäftsführer Lars Rogge direkt aus London.Perfekt in Szene gesetzt, präsentiert BALLY WULFF seine Produkte mithilfe eines dezent weißen Standdesigns. Ganz klar stehen die effektvollen Anlagen und die hochwertigen Spielegrafiken damit im Fokus des Messeauftritts. Besucher sind herzlich willkommen, sich selbst vor Ort auf Stand N4-260 von der Durchschlagskraft der Produkte aus Berlin zu überzeugen.



Bildinformation: BALLY WULFF Messestand ICE 2017