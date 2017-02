Belgien plant weitere Laufzeitverlängerung für überalterte AKWs

(fair-NEWS)

(Neuss) - Die belgischen Regierungsparteien planen, die Laufzeit der überalterten belgischen AKWs nochmals zu verlängern. Im Gespräch ist eine Laufzeitverlängerung für 2030 bis 2035. Ursprünglich sollten diese bis 2025 stillgelegt werden.Der Kreisvorstand der Ökologisch-Demokratischen Partei (ÖDP) der Region Düsseldorf und Niederrhein kündigte auf einer Sitzung in Neuss gegen dieses Vorhaben massiven Widerstand an. Die belgischen Schrott-AKWs gefährden direkt die Menschen am Niederrhein.Die belgischen AKWs haben ihre geplante technische Laufzeit bereits überschritten. Es wur-den tausende Risse in den Reaktordruckbehältern festgestellt. Bei einem Leck in diesem Druckbehälter ist eine unkontrollierte Freisetzung von radioaktivem Material unvermeidlich. Weite Landstriche - auch und vor allem am Niederrhein - würden für Generationen unbe-wohnbar. Der Schaden an Leib und Leben und der Existenz der Bevölkerung sei unabsehbar. Je länger diese überalterten Reaktoren laufen, desto höher die Wahrscheinlichkeit einer Havarie.Die belgischen Reaktoren werden u. a. aus Deutschland mit Atombrennstoff beliefert. Die Bundesregierung hat zwar bisher halbherzig in Belgien protestiert. Ihre Möglichkeit, die Belie-ferung nach Atomgesetz zu untersagen, hat die Bundesregierung bisher nicht genutzt. Die Bundesregierung hat die Möglichkeit zu einem Exportverbot nach Belgien, wenn nicht von einer schadlosen Verwendung des Materials ausgegangen werden kann. Durch die festgestellten Schäden an den belgischen AKWs ist somit die Voraussetzung für ein Exportverbot vorhanden. Die Bundesregierung muss lediglich die geltenden Bestimmungen des Atomgesetzes anwenden.**************************************************************Hintergrund:a) Die technischen Risiken überalterter AKWsb) Rechtliche Möglichkeit eines Exportstopps für atomares Material nach BelgienA) Die technischen Risiken überalterter AKWsIm Stahl der Reaktordruckbehälter der Atomkraftwerke Tihange 2 und Doel 3 wurden tausende Risse entdeckt. Die Betreiberin gibt an, diese seien schon immer vorhanden gewesen. Sie kann aber die genaue Herkunft der Risse nicht nachweisen.Die Festigkeit der Stähle in einem Reaktordruckbehälter ist im Falle einer Notabschaltung von besonderer Bedeutung. Hierbei entstehen erhebliche Drücke, die zum Bersten des Reaktordruckbehälters und damit zu einer unkontrollierten Freisetzung radioaktiven Material führen können. Je länger der Stahl der radioaktiven Strahlung ausgesetzt war, desto geringer seine Festigkeit.Die Festigkeit der Stähle in Tihange 2 und Doel 3 sind vermutlich grenzwertig. Für eine empirische Untersuchung fehlen die Teststähle in den Reaktordruckbehältern der beiden AKWs. Daher ist eine materialwissenschaftliche Untersuchung nicht möglich. Dies hat aber die Betreiberin zu verantworten, die solche Teststähle zur Untersuchung der Auswirkungen der Strahlung auf die Stähle nicht in den Reaktordruckbehälter eingebracht hat. Im AKW Beznau in der Schweiz, in dessen Reaktordruckbehäl-ter Teststähle eingebracht wurden, konnte die Materialermüdung durch die Radioaktivität nachgewiesen werden.Eine Studie der Schweizerischen Energie-Stiftung SES führt dazu aus (Quelle: www.greenpeace.org/switzerland/Global/switzerland/de/stromzukunft_schweiz/atom/ageing2014/ses14_studie_risiko_altreaktoren_schweiz_internet.pdf ):„Der Reaktordruckbehälter ist das für die Sicherheit eines Kernkraftwerkes wichtigste Bauteil. Er wird während des Betriebes ununterbrochen einer hochenergetischen Neutronenstrahlung ausgesetzt, was eine kontinuierliche Materialversprödung und damit einen kontinuierlichen Verlust der Zähigkeit des Metalls zur Folge hat. Die mechanische Belastbarkeit des Reaktordruckbehälters nimmt im Laufe der Zeit ab. Ähnlich wie Glas, kann ein versprödeter Reaktordruckbehälter unter normalen Betriebsbedingungen aber insbesondere unter Störfalleinwirkungen, z. B. bei einer Notkühlung aufgrund einesBruches einer Hauptkühlmittelleitung, bei denen der Reaktordruckbehälter einem erhöhten Druck und einer erhöhten Temperatur und starken Temperaturschwankungen (Thermoschock) ausgesetzt sein kann, bersten. Da ein Leck im Reaktordruckbehälter ab einer bestimmten Grösse unbeherrschbar ist, kommt es in diesem Fall unweigerlich zu grossen Freisetzungen radioaktiver Stoffe.Die Ursache für die Versprödung sind Veränderungen im Kristallgitter des Materials. Treffen Neutronen auf Eisenatome, stossen sie diese von ihren angestammten Gitterplätzen fort. Die verdrängten Eisenatome verdrängen nun ihrerseits andere Eisenatome von ihren angestammten Plätzen, so dass es im Sinne einer «Kettenreaktion» zu grösseren Defekten und im schlimmsten Fall zu Rissen kommt, die vorherzusagen ausserordentlich schwierig ist. Diese feinen Risse können, wie allgemein bekannt, Ausgangspunkt für weiteres Risswachstum sein. Die Forschung bemüht sich zwar intensiv, quantitative Antworten über das Materialverhalten unter Neutronenbestrahlung zu geben, die bisherigenErgebnisse sind aber nicht so eindeutig, dass eine wirklich belastbare Aussage über das Materialverhalten des Reaktordruckbehälters nach vielen Betriebsjahren unter dem Einfluss der Neut-ronenbestrahlung an jeder Stelle des Materials gemacht werden kann. Üblicherweise erfolgt die Kontrolle des Materialzustandes mit sogenannten Voreilproben, die aus dem gleichen Stahl wie das Reaktordruckgefäss bestehen. Man glaubt nun, man könne durch werkstofftechnische Untersuchungen dieser Voreilproben Aussagen über das Alterungsverhalten des gesamten Reaktordruckbehältermaterials machen. Dies ist aus verschiedenen Gründen fragwürdig. Zum einen ist der Neutronenfluss im Reaktordruckbehälter sehr unterschiedlich, die Voreilproben können aber nur an bestimmten Stellenangebracht werden, zum anderen hängt die Art der Defektstellen im Material nicht nur von der kumulierten Neutronenstrahlung sondern auch von der zeitlichen Verteilung der Neutronenstrahlung ab. Mit anderen Worten, es macht einen Unterschied aus, ob dieselbe Menge an Neutronen in einer relativ kurzen Zeit oder in einem grösseren Zeitraum verteilt auf das Material einwirkt. Ungeklärt ist auch, ob der Schädigungsmechanismus kontinuierlich fortschreitet, oder ob es oberhalb einer bestimmten Neutronenbestrahlung, wenn also ein bestimmter Schwellenwert überschritten ist, es zu einem plötzlichen massiven Anstieg der Versprödung kommt. Dieser Effekt ist unter Forschern unter dem Begriff «Late-Blooming-Effekt» bekannt. Insgesamt ist festzustellen, dass die Materialeigenschaften von längerer Zeit bestrahlten Reaktordruckbehältern nur begrenzt beurteilt werden können. Zu dieser Versprödung als Ursache für reduzierte Festigkeitseigenschaften des Reaktordruckbehälters kommt die Ermüdung des Materials durch das An- undAbfahren des Kernkraftwerkes. Reaktorschnellabschaltungen verstärken diesen Effekt noch.Besonders betroffen von diesen negativen Alterungswirkungen sind ältere Reaktordruckbehälter die durch eine grosse Anzahl von Schweissnähten gekennzeichnet sind und grössere Mengen an Kupfer und Nickel in den Schweissnähten enthalten.Das Thema Alterung von Komponenten stellt auch die Ergebnisse von sogenannten probabilistischen Analysen in Frage. Probabilistische Analysen dienen dazu, die Eintrittshäufigkeit von Kernschmelzen mit Hilfe von Modellen zu berechnen. Wichtige Modellgrössen sind die Versagenswahrscheinlichkeiten von Komponenten. Dabei extrapoliert man die Erfahrungen aus der Vergangenheit –mit teilweise weniger gealterten Komponenten- auf die Zukunft. Da das Alterungsverhalten praktisch nicht quantifizierbar ist, sind auch die probabilistischen Ergebnisse unter dem Alterungsaspekt sehr fragwürdig. Die Kernschmelzhäufigkeit wird wegen der nicht hinreichend berücksichtigten Alterungseffekte in der Regel unterschätzt. Einzelne unerkannte und deshalb nicht beseitigte Alterungseffekte können zwar unmittelbar zu schweren Unfällen führen, sie können aber auch Ursache von Störfällen sein, für deren Beherrschung Sicherheitssysteme angefordert werden. Nach den Gesetzen der Ausfallwahrscheinlichkeit von Sicherheitssystemen hängt die absolute Zahl von Ausfällen von der Zahl der Anforderungen ab. Je höher die Zahl derAnforderungen, umso höher auch die Anzahl der Ausfälle. Mit anderen Worten, jedes Versagen eines Bauteils aus Alterungsgründen führt zu einer grösseren Wahrscheinlichkeit eines schweren Unfalles.“Die erneute Verlängerung der Laufzeit der beiden Atomkraftwerke setzt die Bevölkerung einem unkalkulierbaren Risiko aus. Auch macht der atomare Fallout eines GAUs nicht an der Landesgrenze hat. Die Konsequenzen wären nicht auf die grenznahen Gebiete beschränkt. Nach einer Simulation von GREENPEACE wäre nicht nur ganz NRW betroffen. Die Evakuierungszone eines GAUs von Tihange 2 oder Doel 3 würde auch die Städte Frankfurt und München und sogar Salzburg umfassen, je nach Wind- und Wetterverhältnissen zum Zeitpunkt des Störfalls.******************************B) Zur rechtlichen Zulässigkeit eines Exportstopps für atomares Material nach BelgienEin Exportstopp für Brennelemente aus Lingen in die belgischen beschädigten AKWs kann rechtssicher verfügt werden. Zu diesem Ergebnis kommt Rechtsanwältin Cornelia Ziehm in einem von der Ärzteorganisation IPPNW beauftragten Rechtsgutachten.Das Bundesumweltministerium behauptete Anfang September 2016 in einem Brief, es sei aus rechtli-chen Gründen nicht möglich, einen Exportstopp für Brennelemente aus der Fabrik in Lingen zu verfügen; dies, obwohl die Behörde erhebliche Sicherheitsbedenken für den Betrieb der belgischen AKWs äußert.Das Bundesumweltministerium verweigerte im Jahre 2010 seine Zustimmung zu einem ihm vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle vorgelegten Antrag auf Ausfuhr bestrahlter Forschungsreaktor-Brennelemente nach Russland. Zur Begründung führte es damals an, dass nach den Maßstäben des Atomgesetzes nicht von einer schadlosen Verwertung ausgegangen werden könne. Dieser Präze-denzfall wird aber nunmehr vom Ministerium für Brennelemente nach Doel, Fessenheim und Cattenom nicht angewandt.Somit wäre nach der eigenen damaligen Rechtsauffassung des Bundesumweltministeriums dann eine Ausfuhrgenehmigung zu verweigern, wenn die Verwendung nicht als schadlos angesehen werden kann. Soweit das Bundesministerium den Weiterbetrieb dieser AKWs aber als unverantwortlich bezeichnet, kann es nicht gleichzeitig behaupten, dass die Verwendung schadlos sei.Es wäre damit zur Schadenabwehr zum Schutze der deutschen Bevölkerung sogar gezwungen, den Export der Brennelemente zu untersagen. Die weitere Erteilung einer Genehmigung ist durchaus geeignet, vor diesem Hintergrund als schwere Amtspflichtverletzung angesehen zu werden.Inwieweit unter Würdigung dieses Sachverhalts das Bundesumweltministerium auf gerichtlichem Wege zu einem Exportstopp gezwungen werden kann, bedarf noch einer rechtlichen Prüfung.Dokumentation:Die rechtliche Bewertung durch Rechtsanwältin Dr. Ziehm: www.ippnw.de/ …/Atomenergie/Bewertung_Antwort_BMUB.pdf



Bildinformation: Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) Region Düsseldorf und Niederrhein