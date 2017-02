(fair-NEWS)

Seehausen am Staffelsee, den 31. Januar 2017 - Die PubEngine, die ePublishing Lösung für eJournals und eBooks, hat ein neues Dashboard für Bibliotheks-Administratoren.Return on Investment (ROI) ist für Institutionen ein zentrales Thema. Ziel für Bibliotheken ist es, Bedarf und Erwartungen ihrer Kunden im Hinblick auf Forschungsexzellenz zu erfüllen.Es ist daher von entscheidender Bedeutung, alle Bereiche mit optimalen Technologien zu unterstützen. Bibliothekare erwarten von digitalen Content Plattformen die professionelle Unterstützung bei der Automatisierung ihrer täglichen Routineaufgaben. Um diesen Anforderungen der Bibliotheken noch besser gerecht zu werden, haben wir den Administrationsbereich unserer eContent Plattform für Bibliotheken noch einmal erweitert.Neben der Möglichkeit für Bibliotheks-Administrationen, Zugang zu COUNTER Statistiken in Echtzeit, Branding und Linkresolver Einstellungen zu erhalten, bietet die PubEngine nun auch die autonome Erweiterung um mehrere Administratoren, das selbständige Managen von IP-Bereichen sowie das Anlegen und Verwalten von Mitgliedern durch Named User Accounts. Auch Konsortien können nun von einem zentralen Administrator verwaltet werden.Durch die Bereitstellung Ihrer eJournals und eBooks mit der PubEngine kann die Bibliothek bessere Kaufentscheidungen treffen, Inhalte optimal anbieten und vernetzen und die Reputation der Bibliothek bei ihren Benutzern steigern.



Bildinformation: PubEngine: Neues Dashboard für Bibliothekare