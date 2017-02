Wellness mit Hund: Verwöhnhotels mit einem Herz für Vierbeiner

(fair-NEWS)

Welche Zeit eignet sich besser um ein paar Tage dem sonnenlosen Einerlei zu entfliehen als die ersten Wochen des Jahres? Ein Kurzurlaub im Wellnesshotel ist perfekt dafür, doch ist es für Urlauber mit Hund gar nicht einfach, etwas Geeignetes zu finden. Ein großer Teil der Wellnesshotels schließen Hunde von einem Urlaub dieser Art aus. Genau deshalb gibt es jetzt auf hunde-urlaub.net das Special <a href="www.hunde-urlaub.net/wellness-mit-hund/">Wellness mit Hund:</a> Hotels und andere Unterkünfte mit Wellnessschwerpunkt und einem Herz für Vierbeiner."Wenn es darum geht, ein Hotel für Wellness mit Hund zu finden, haben es Hundefreunde mitunter gar nicht leicht. Hunde und Wellness, das passt nach Meinung vieler Gastgeber so gar nicht zusammen", erzählt Gabriela Kropitz, die Begründerin der <a href="www.hunde-urlaub.net/wellness-mit-hund/">Hunde-Urlaubsplattform.</a>Dem Problem <a href="www.hunde-urlaub.net/wellness-mit-hund/">Wellness mit Hund</a> setzt sie ein Ende und präsentiert auf hunde-urlaub.net auch für 2017 wieder Hotels und andere hundefreundliche Unterkünfte mit SPA und einem Herz für Hunde. Auf hunde-urlaub.net finden Hundefreunde jetzt Adressen für Österreich, Deutschland und den Niederlanden, wo Hunde herzlich WILLKOMMEN sind!Für Jeden das Richtige!Auf Hundefreunde warten Hotels und Ferienparks mit einer großen Spa-Landschaft, Schwimmbad, Sauna, Whirlpool (sogar privat auf der eigenen Terrasse) oder einem umfangreichen Kosmetik- und Massageangebot.So können Hundefreunde etwa mit ihrem Vierbeiner lange Winterspaziergänge oder Schneewanderungen unternehmen und sich anschließend, während ihr Hund sich im Urlaubszuhause ausruht, bei einem Besuch in der Sauna oder der Infrarotkabine aufwärmen.Einige der Hotels bieten für die Zeit, in denen Mensch auf der Massagebank liegt und verwöhnt wird, gerne auch eine liebevolle Hundebetreuung an."Egal für welche Art von Wellness-Urlaub mit Hund man sich entschließt, für uns Hundefreunde zählt immer, dass auch der Hund willkommen ist. Ansonsten lässt sich die Auszeit gar nicht richtig genießen", sagt Gabriela Kropitz und freut sich über die erfolgreiche Aktion.Wellness in vierbeiniger BegleitungDen eigenen ganz individuellen Platz zum Wohlfühlen finden Hundehalter und Hund jedenfalls ab sofort in den Verwöhnhotels und Ferienparks mit Wellnessschwerpunkt auf <a href="www.hunde-urlaub.net">hunde-urlaub.net</a>.



Bildinformation: Wellness mit Hund: In den Verwöhnhäusern von hunde-urlaub.net das reinste Vergnügen (Bildquelle: Fotolia@javier brosch)