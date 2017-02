Pressemitteilung von KEIKO GmbH

Einzigartiger Racing Sportswear Online-Shop startet demnächst!

(fair-NEWS) Als Premium-Seller bringt <a href="www.racing-sport.com/"> Als Premium-Seller bringt <a href="www.racing-sport.com/"> www.racing-sport.com</a> ; die Welt des Rennsports direkt zu Ihnen nach Hause. Schon bald können echte Rennsportfans und alle, die es noch werden möchten, dort "Original Racing Teamwear" beziehen, die es sonst in dieser Sortimentszusammenstellung defacto nirgendwo ein zweites Mal gibt. Durch Exklusivverträge mit führenden Racing Brands und namhaften Sportartikelherstellern ist es dem erfahrenen Gründerteam von racing-sport.com gelungen der spannenden Markenwelt des Rennsports ein exklusives Zuhause zu geben. Im Fokus eines wachsenden Markensortiments stehen originale Fanartikel von bekannten Motorsportteams. Vor dem offiziellen Start des neuen Online-Shops kann man sich bereits jetzt schon vorab anmelden, um über den exakten Launchtermin von Racing-sport.com informiert zu werden.

Bildinformation: Racing-Sport.com

KEIKO macht Produktideen serienreif!

Produzent für Produktidee gesucht? Als erfahrener Hersteller produziert KEIKO Industriedesign Produkte sicher, rasch und kosteneffizient. Produktherstellung & Produktproduktion in Kleinserie, Mittelserie oder Großserie - KEIKO realisiert Ihre Produktidee vom Prototypen bis hin zur Serienreife. KEIKO ist Ihr Fullservice-Partner für Produktdesign, Produktentwicklung und Produktherstellung in China. Mit Racing-Sport.com will die KEIKO GmbH nun die Welt des Rennsports erobern.

«Racing-sport.com bietet Racingfans "Racing Teamwear"»

