Der 4-Monatskalender mit Werbeaufdruck - mit Veredelung aufgewertetMonatskalender sind vielfältig verwendbare Werbemittel. Sie bieten Platz für den eigenen Werbeaufdruck und kommen beim Empfänger täglich zum Einsatz. Damit der<a href="www.printas.com/monatskalender"> Vier-Monatskalender</a> in jeder Hinsicht einen guten Eindruck erzeugt, bietet PRINTAS zahlreiche Veredelungsmöglichkeiten. Von der Lackierung bis zu Spezialeffekten ist fast alles möglich. Der renommierte Kalenderverlag produziert nach modernsten Maßstäben und liefert Kalender in ausgezeichneter Qualität.Die Lackierung mit Dispersionslack als Veredelung für Vier-MonatskalenderEine Lackierung sorgt für optische Effekte und ist gleichzeitig Schutz, sowohl für die Kalenderblätter als auch für die Rückwand. Die lackierte Kalender-Rückwand macht sich im Gebrauch bezahlt, sie ist stapel- und scheuerfest. Die Standardlackierung erfolgt mit Dispersionslacken auf Wasserbasis. Der Lack wird bereits in der Druckmaschine mit einer Rasterwalze auf den Kalender aufgetragen. Dispersionslack ist als Mattlack- und Hochglanzlack verfügbar. Nach dem Trockenvorgang mit einem Infrarot- oder Heißlufttrockner zeigt der Lack seine positiven Eigenschaften: Er verhindert das altersbedingte Vergilben und Ausbleichen. Die Druckfarben behalten ihre Leuchtkraft. Für viele Kunden ist auch das angenehme Griffgefühl ausschlaggebend, der Karton fühlt sich samtig an. Dispersionslack kann vollflächig oder auf Teilbereichen angewendet werden. Für eine partielle Lackierung verwendet die Druckerei eine speziell angefertigte Flexoplatte.Veredelungen mit Spezialeffekten für 4 MonatskalenderFür starke Glanz- oder Matt-Effekte auf dem <a href="www.printas.com/monatskalender">4-Monatskalender</a> verwendet PRINTAS hochwertige UV-Lacke. Diese Lacke bestehen aus Acrylaten und Effektpigmenten. Sie lassen sich dick auftragen und härten unter speziellen UV-Trocknern in Sekundenschnelle aus. UV-Lack kann mit Dispersionslack kombiniert und partiell oder vollflächig aufgetragen werden.Eine weitere Variante, die zudem den Geruchssinn anspricht, ist Duftlack. Der Lack ist Träger für Mikrokapseln, die bei Berührung Duftstoffe freisetzen. Der Duft ist wählbar, beispielsweise als Duft von Früchten, Blumen, Gewürzen, Meeresluft oder diverse Parfümnoten.Für das Siebdruckverfahren bietet PRINTAS einen Glitterlack mit Glitterpartikeln aus Polyester an. Winzige Teilchen reflektieren das Licht und erzeugen damit faszinierende Effekte. Zur Wahl stehen Gold- und Silberpartikel sowie diverse farbige Varianten. Glitterlack ist mit anderen Lackarten kombinierbar.Dreidimensionale Effekte auf dem <a href="www.printas.com/monatskalender">Vier-Monatskalender</a> sind mit Relieflack möglich. Der Lack eignet sich ideal, um einzelne Motive oder Schriftzüge hervorzuheben. Der Relieflack ist ein UV-Lack mit einem ausgeprägten Feststoffanteil, erhältlich in matt, glänzend, transparent oder mit Pigmenten eingefärbt.



Bildinformation: PRINTAS Kalenderverlag GmbH