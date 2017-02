ATLAS International auf der Hanse Golf in Hamburg vom 17. bis 19. Februar 2017

(fair-NEWS)

Das Team freut sich auf Ihren Besuch auf dem Stand D22 in Halle A4. Vom 17. bis 19. Februar sind die Türen ab 10 Uhr geöffnet in der Messehalle A4, Eingang Mitte, Messeplatz 1, 20357 Hamburg .Andreas Niendieker, Inhaber der Agentur Deutschland von ATLAS International, freut sich sehr auf persönliche Gespräche auf der Messe: " Direkt mit einem Kunden in einem persönlichen Gespräch Fragen zu klären, ist auch für mich interessanter und aufschlussreicher als nur Gespräche am Telefon oder der Kontakt per E-Mail. An der Costa Blanca, insbesondere im südlichen Bereich, hat sich in den letzten Jahren viel Neues entwickelt und die Preise sind immer noch sehr interessant. Allerdings ist ein Preisanstieg zu verzeichnen! Für Golfspieler bietet die Costa Blanca sehr viel. Viele Championship-Golfplätze bieten das ganze Jahr über die Spielfreude. Ich war z.B. letztes Jahr Anfang Januar dort und habe bei ca. 20° in der Sonne viele Golfspieler auf den Plätzen gesehen. Im Angebot sind neue Villen und Apartments in Golfplatznähe bzw. direkt am Golfplatz."ATLAS International ist schon seit über 30 Jahren an der Costa Blanca vertreten und konnte mehr als 60.000 Kunden zu Ihrem Traumhaus in der Sonne verhelfen.Die Costa Blanca bietet Golfspielern das ganze Jahr über die Möglichkeit, ihrem Sport auf vielen auch neuen Golfplätzen nachzugehen.



Bildinformation: (C) planetfair