(fair-NEWS)

Neu auf dem Markt ist ein spannender und dramatischer Thriller von Rita Hajak.Klappentext:Sofie leidet seit ihrer Kindheit unter Albträumen. Von ihrer gemütskranken Mutter oft stundenlang eingesperrt, vom Vater verlassen als sie fünf Jahre alt ist, vermisst sie Liebe und Geborgenheit. Mit zwölf, stellt ihr die Mutter ihren neuen Freund vor, der nun ebenfalls im Hause wohnt. Sofie spürt, dass dieser Mann Unheil bringt.Nach dem Selbstmord ihrer Mutter wird sie von ihm eingesperrt und sexuell genötigt.Das Drama nimmt seinen Lauf. Wird Sofie es schaffen, diesem Teufelskreis zu entkommen und ein normales Leben führen können?Produktinformation• Taschenbuch: 180 Seiten• Verlag: Books on Demand; Auflage: 1 (18. Januar 2017)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3743180421• ISBN-13: 978-3743180420• Größe und/oder Gewicht: 12,7 x 1 x 20,3 cmÜber die Autorin:Rita Hajak wurde 1950 in Frankfurt am Main geboren. Für die gelernte Anwalts- und Notariatsgehilfin war das Schreiben schon immer ein wichtiger Bestandteil ihres Lebens. Bereits in der Schule schrieb sie mit Begeisterung Aufsätze. Später waren es Geschichten für ihre Kinder. Der Beruf trat in den Vordergrund und die Zeit zum Schreiben fehlte. Erst die Jahre, die sie mit ihrem Ehemann, auf der Insel Fehmarn verbrachte, schafften wieder Zeit und Raum zum Schreiben. Es entstanden Kurzgeschichten und Kurzromane verschiedenen Genres. Heute lebt die Autorin mit ihrem Ehemann im Taunus.©byChristine Erdic



Bildinformation: Neuerscheinung: In Albträumen gefangen