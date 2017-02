(fair-NEWS)

Sonja Kaboth schreibt märchenhafte Bücher, die pädagogisch wertvoll sind, da sie Kindern Werte wie Toleranz, Mut und Freundschaft vermitteln.Die Rentnerin ist auch im sozialen Bereich tätig und hält u.a. Lesungen für Flüchtlingskinder.Das komische Fliegkamel namens MaxDies ist die wunderbare Geschichte von Max, einem kleinen Kamel, welches in seinen Träumen das Fliegen lernen wollte. Max schaute in den Nachthimmel, der gar nicht dunkel wirkte und entdeckte die blinkenden Sterne und die leuchtende Sichel des Mondes. Ähnlich einer Lampe schaute der Mond zur Erde und spendete Licht. Rundum glitzerten die Sterne wie funkelnde Edelsteine. Max beobachtete den kleinen Hansi, der da friedlich schlief. Angeregt durch diese Eindrücke träumte Max seine Fantasien weiter. Da fiel ihm etwas Sonderbares ein und es gefiel ihm. Er wollte versuchen, dieses Abenteuer in die Tat umzusetzen. Das kleine Kamel wurde neugierig. Ein echtes Kamel wollte es werden, ein lebendiges, ein großes. Wie sollte das denn gehen? Er begann, immer weiter zu träumen und wollte an diesen Traum fest glauben. Da tauchte ein bunter Zaubervogel auf und begleitete diese wilde Traumphase. Wunderschön war er, bunt, groß und stark. Der bestärkte ihn in dem Vorhaben und sprach zu Max: "Du schaffst das, du wirst Neues kennen lernen, du wirst begeistert sein. Habe nur Mut!" Schau! Schau hin, schau! Zauberhaft. Etwas wuchs und wuchs. Befremdlich und ungewohnt. Plötzlich ein unbekanntes Körpergefühl; Flügel kamen neben den Höckern heraus. Erst winzig klein, dann langsam größer und üppiger. Komisch, aber wahr. Max setzte sich auf die Fensterbank und fürchtete sich plötzlich vor seinem Vorhaben. Die Fensterbank wurde schon bald zu schmal. Das kleine Kamel musste etwas tun. Es gab hier nur noch wenig Platz für diese breite Flügelspanne. Doch dann ...Produktinformation• Gebundene Ausgabe: 44 Seiten• Verlag: Persimplex Verlag; Auflage: 1. (21. Mai 2012)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3864400198• ISBN-13: 978-3864400193• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 5 - 12 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 15,4 x 1 x 21,8 cmDer liebe Wolf und die traurige HäsinEine unglaublich und spannende Geschichte von einem einsamen Wolf , der sein Leben völlig umkrempelt, nur noch Gutes wünscht und dies auch vorlebt. Von einer traurigen Häsin, die alles verlor , die nur noch Trauer kennt, verzweifelt ist und sich am liebsten nur noch verkriecht. Die irgendwann zufällig an einen völlig fremden - unbekannten Wolf gerät, mit dem sie viele Abenteuer meistert. Das mit reichlich Angst, welche besiegt werden muss. Schließlich gewinnt das Vertrauen, wie alles im Leben Vertrauen braucht ... Erst wesentlich später glaubt sie diesem Wolf und wird durch ihn eines Besseren belehrt. Sie lernen voneinander und bauen sich gegenseitig auf, wollen gemeinsam an das Gute glauben.Produktinformation• Gebundene Ausgabe: 36 Seiten• Verlag: Persimplex Verlag; Auflage: 1. (5. August 2013)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 3864401461• ISBN-13: 978-3864401466• Vom Hersteller empfohlenes Alter: 4 - 6 Jahre• Größe und/oder Gewicht: 14,9 x 1 x 21,3 cmDie Autorin:„Als Rentnerin freue ich mich lebensbejahend in einen neuen Tag blicken zu dürfen. Gerne bringe ich mich mit ehrenamtlicher Arbeit ins Geschehen ein. Motto: “Jeden Tag eine gute Tat“.Interessengebiete:Meine Hobbys sind das Malen, welche oft naturalistisch bis mystisch wirken. Meistens recht bunt. Das bin ich. Leise Rhythmen von fremder Musik begleiten mich dabei.Am Aufregendsten ist jedoch das Schreiben von spannenden Märchen / Fantasiegeschichten für Groß und Klein. Deren Abtauchen und die großen Augen, das Lächeln geben meinen Zeilen recht.„Sie erleben das Erzählte spürbar mit“.Historie alter Götter und Gelehrter, mystische Gestalten vergangener Welten, instrumentale Weltmusik und die „Wunderwelt Natur“ in vielfältigster Weise inspirieren mich. Hier entspanne ich und sammle neue Kraft.“©byChristine Erdic



Bildinformation: Märchenhafte Bücher, die pädagogisch wertvoll sind