23. qualityaustria Forum: Zukunft im Fokus - Leading the future

Pressemitteilung von Quality Austria

(fair-NEWS) Die Zukunft ergibt sich nicht - sie wird von Visionären gestaltet. Gesellschaftliche Trends wie Digitalisierung, Technologisierung und Globalisierung lassen sich nicht aufhalten und bringen Unternehmen zunehmend an ihre Grenzen. Führungskräfte sind mehr denn je gefordert, neue Konzepte zu entwickeln, um dem Wandel zu begegnen und drohende Krisen abzuwenden. Wie sieht der Führungsstil von morgen aus? Gibt es eine Zauberformel für das Management der Zukunft? Diese aktuellen Fragen zum Umgang mit dem Ungewissen werden im Rahmen des Forums diskutiert.



Termin: Mittwoch, 15. März 2017, 9.00 - 17.00 Uhr

Ort: Salzburg Congress, Europasaal | Auerspergstraße 6, 5020 Salzburg

Veranstalter: Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH



Vortragende:

- Konrad Scheiber, Geschäftsführer, Quality Austria

- Georges T. Roos, Zukunftsforscher, ROOS Trends & Futures

- Eckehard Bauer, Key Account und Business Development für Risiko- und Sicherheitsmanagement, Business Continuity, Verkehr, Quality Austria

- Axel Dick, Business Development Umwelt und Energie, Quality Austria

- Anni Koubek, Prokuristin Innovation, Business Development Qualität, Quality Austria

- Franz Peter Walder, Netzwerkpartner, Member of the Board der Quality Austria

- Kurt Hofstädter, Siemens Aktiengesellschaft Österreich, Leiter Digital Factory Central Eastern Europe und Vorstandsvorsitzender des Vereins Industrie 4.0

- Markus Reimer, Netzwerkpartner, Auditor und Trainer, Quality Austria



Moderation: Corinna Milborn, Puls 4

Teilnahme: kostenfrei, eine schriftliche Registrierung bis 8. März 2017 ist erforderlich

Veranstaltungshomepage:



Bildinformation: 22. qualityaustria Forum im Salzburg Congress 2016 (Bildquelle: © Anna Rauchenberger)

Quality Austria - Trainings, Zertifizierungs und Begutachtungs GmbH ist der führende Ansprechpartner für System- und Produktzertifizierungen, Begutachtungen und Validierungen, Assessments, Trainings und Personenzertifizierungen und für die Austria Gütezeichen. Grundlage sind weltweit gültige Akkreditierungen beim BMWFW und internationale Zulassungen. Darüber hinaus vergibt das Unternehmen seit 1996 gemeinsam mit dem Wirtschaftsministerium den Staatspreis Unternehmensqualität. Der Leistungskern der Quality Austria liegt in ihrer Kompetenz als nationaler Marktführer für das Integrierte Managementsystem zur Sicherung und Steigerung der Unternehmensqualität. Damit ist die Quality Austria ein wesentlicher Impulsgeber für den Wirtschaftsstandort Österreich und für "Erfolg mit Qualität". Sie kooperiert weltweit mit rund 50 Mitgliederorganisationen und ist nationaler Repräsentant von IQNet (The International Certification Network), EOQ (European Organisation for Quality) und EFQM (European Foundation for Quality Management). Über 12.000 Kunden in knapp 50 Ländern - davon circa 2.000 in Österreich - profitieren von der langjährigen Expertise des international tätigen Unternehmens.

«23. qualityaustria Forum: Zukunft im Fokus - Leading the future»

Zelinkagasse 10/31010 WienÖsterreichTelefon: +43 1 274 87 47-0Melanie ScheiberHimmelhoch PRAlser Straße 45/61080 Wiendoris.doppelhofer@himmelhoch.at+43 650 203 74 11Publiziert durch PR-Gateway.de.Permanenter Link zur Pressemitteilung