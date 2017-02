Neue TR4 Serie vereinfacht Kontrolle von Temperaturschwankungen

Pressemitteilung von T&D Corporation

Kabellose Bluetooth-Datenlogger ermöglichen Echtzeit-Überwachung durch Mobilgeräte

(fair-NEWS) Die TR4 Serie besteht aus drei kostenattraktiven Modellen, zwei davon wasserfest. Jedes Modell verfügt über verschiedene Temperaturfühler und Messbereiche, um unterschiedlichen Anforderungen gerecht zu werden: TR41 deckt einen Messbereich von -40 bis 80°C ab (wasserfest, interner Sensor); TR42 misst von -60 bis 155°C (wasserfest, externer Sensor), während TR45 für den industriellen Gebrauch mit den Thermoelement Typen K,J,T,S Messungen von -199 bis 1.700°C oder für die Typen PT100/Pt1000 -199 bis 600°C abdeckt. Für eine erleichterte Überwachung werden in der ThermoRec App die automatisch gesammelten Werte in übersichtlichen Grafiken dargestellt und mittels der ThermoStorage App in die Cloud geladen, so dass sie auch geteilt werden können. Eine simultane Datenabfrage mehrerer Logger ist möglich. Jedes Gerät verfügt über 15 wählbare Aufnahme-Intervalle von einer Sekunde bis zu 60 Minuten. Die Speicherkapazität pro Logger beträgt 16.000 Messungen, wobei die Lebensdauer der Batterie bis zu 18 Monaten reicht.



Bildinformation: TR45 Sensor_Copyright T&D Corporation

Die T&D Corporation wurde 1986 im japanischen Matsumoto gegründet. Der Firmenname leitet sich von „Try and Develop“ ab und unterstreicht das klare Ziel des Unternehmens, innovative und praxisorientierte Produkte zu entwerfen. Während in den Anfangsjahren hauptsächlich Produkte für den Automobilbereich entwickelt wurden, ist die T&D Corporation heute in Japan führender Anbieter von Datenloggern. Rund 50 Fachleute beschäftigen sich mit der Entwicklung von Messgerät-Systemen für den industriellen, öffentlichen und privaten Bedarf. Die Fertigung befindet sich im japanischen High-Tech-Standort Matsumoto. Seit 2003 exportiert die T&D Corporation Funkdatenlogger weltweit. Das Unternehmen wird in Europa durch eine Geschäftsstelle in Niddatal nahe Frankfurt vertreten, sowie in den USA durch ein Vertriebsbüro.

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.tandd.com

www.webstorage-service.com/

oder treffen Sie uns auf Facebook unter www.facebook.com/TandDCorporationEurope/

«Neue TR4 Serie vereinfacht Kontrolle von Temperaturschwankungen»

