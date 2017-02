(fair-NEWS)

Immer mehr Menschen erkranken heutzutage an Krebs. Heidi Dahlsen beschreibt in ihrem Buch, wie sie mit der heimtückischen Krankheit umgegangen ist und sie letztendlich besiegt hat.Seelenqual mit HappyEndKlappentextAls würde mir die Diagnose manisch depressiv nicht bereits genug Probleme bereiten … nun kam auch noch Krebs hinzu. Die Zeit schien stillzustehen … ich ergab mich in mein Schicksal voller Angst. Meine Gedanken kreisten zwischen Resignation und Hoffnung. Vertrauen in die Ärzte, die Liebe meiner Familie sowie ein besonderer Geburtstagsgruß ließen mich nicht verzweifeln, sondern positiv in die Zukunft schauen. Langsam aber stetig ging es bergauf und heute kann ich sagen: „Meine Seelenqual hat ein HappyEnd gefunden, auch … weil ich mich nicht unterkriegen lasse.“Produktinformation• Taschenbuch: 110 Seiten• Verlag: CreateSpace Independent Publishing Platform (10. April 2014)• Sprache: Deutsch• ISBN-10: 149911589X• ISBN-13: 978-1499115895• Größe und/oder Gewicht: 13,3 x 0,6 x 20,3 cmAuf der Webseite: www.autorin-heidi-dahlsen.jimdo.com finden Sie u.a. Leseproben zu den Büchern der Autorin sowie Infos zu Autorenfreunden und Buchtipps.©byChristine Erdic



Bildinformation: Diagnose Krebs