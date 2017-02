Online Messe ONKOLOGICA

(fair-NEWS)

Das Tumorzentrum Wesel beleuchtet anlässlich der Thementage Krebs vom 4. bis 19. Februar 2017 erstmalig unter www.ThemaKrebs.de mit seiner virtuellen Messe ONKOLOGICA diverse Aspekte der bösartigen Erkrankung. Denn die Diagnose Krebs verändert das gesamte Leben. Und zwar nicht nur das des Betroffenen, sondern auch das familiäre Umfeld leidet mit. Selbst Freunde und Kollegen sind häufig in irgendeiner Form ins Krankheits-geschehen involviert. Dann kommen Ängste und Fragen auf, welche mit Hilfe des Onlineportals eventuell gemildert und beantwortet werden können. Krebsexperten informieren dort rund um die Uhr und sind zu bestimmten Zeiten auch im Chat erreichbar.Laut Statistik erkrankt fast jeder Zweite im Laufe seines Lebens an Krebs. Alleine im Kreis Wesel erhalten die Diagnose jährlich rund 2.500 Menschen neu. Jeder kennt jemanden, der an Krebs erkrankt ist und jeder Gesunde hofft, selbst verschont zu bleiben. Entsprechend ist das Thema für Menschen jeden Alters von Relevanz.Die virtuelle Messe ONKOLOGICA, die in der 6. und 7. Kalenderwoche unter www.themakrebs.de zu finden ist, steht mit vielen Informationen und wertvollen Beratungstools zur Seite. Mit unterschiedlichen Formaten nehmen Krebsexperten Stellung zum aktuellen Stand der Wissenschaft, zu Behandlungsmethoden, zu Therapieformen, zur Vor- und Nachsorge, zur Zweitmeinung sowie zum alltäglichen Leben mit der Erkrankung. Zudem laden sie zu bestimmten Zeiten zum Dialog im persönlichen Chat ein. Auch untereinander können sich Messebesucher austauschen. Auf Wunsch anonym. Das neutrale Portal ermöglicht Interessierten somit, sich intensiv, gezielt und vor allem bequem von der Couch aus, selbstbestimmt ein Bild über die Möglichkeiten für den Fall der Fälle zu machen. Zudem liefert die Messe wertvolle Denkanstöße. Erkrankte hingegen profitieren von medizinischen Informationen und Anregungen. Die ONKOLOGICA gibt Mut für den weiteren Weg durch die Erkrankung und stellt eine prima Austauschplattform dar, um Kontakte mit Gleichgesinnten zu knüpfen oder neutralen Rat einzuholen.Die ONKOLOGICA setzt somit neue Zeichen in Sachen Patienteninformation.Die nes media GmbH, Werbeagentur für Klinikmarketing aus Ludwigshafen, ist in Sachen ONKOLOGIKA der kompetente Partner des Evangelischen Krankenhaus Wesel. "Wir setzen auch mit der Virtuellen Messe ONKOLOGIKA wieder ein Zeichen, was innovative Konzepte für Kliniken bzw. für das Gesundheitswesen angeht", sagt Geschäftsführer Markus Kohlmeyer.



Bildinformation: Online Messe ONKOLOGICA