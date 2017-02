(fair-NEWS) Welcher Brennstoff aus Holz eignet sich für meinen Kaminofen?

Die Herstellung von Holzpellets und Holzbriketts erfolgt meist nahe der Rohstoffquelle z. B. in Säge- und Hobelwerken, in denen als Koppelprodukt Holzabfälle anfallen.

Unserer Umwelt kommen Holzbrennstoffe zugute - bei der Verbrennung wird lediglich die Menge an CO2 in die Luft abgegeben, die das Gehölz beim Wachstum aufnahm.



Holzbriketts, die durch maschinelles Pressen von trockenen, unbehandelten Holzpartikeln hergestellt werden, haben eine gleichmäßig hohe Dichte und einen einheitlichen Quer- und Längsschnitt.

Holzbriketts brennen im Ofen schnell an, verbrennen gleichmäßig rückstandsfrei und sind platzsparend lagerbar. Im Kaminofen werden Holzbriketts häufig mit Holzscheiten kombiniert genutzt, um beim Nachlegen Holz einzusparen und die Temperatur dennoch zu halten.

Briketts aus Holz werden nicht als reiner Brennstoff empfohlen, da sie ohne die Beigabe von Scheiten zu schnell abbrennen.



Holzpellets sind kleine, stäbchenförmige Sägenebenprodukte. Sie werden häufig für die automatisierte Nutzung als Brennstoff in speziellen Pelletheizungen verwendet. Wenn Sie Holzpellets in gängigen Öfen nutzen möchten, sollten Sie auf die Luftzufuhr achten und einen Pelletkorb benutzen.

Auch bei der Verwendung von Holzpellets werden langlebigere Ergebnisse erzielt, wenn zusätzlich Holzscheitel verwendet werden.



Fazit:

Holzpellets sind zwar eine hervorragende und klimafreundliche Alternative zum Heizen mit fossilen Brennstoffen, jedoch weniger geeignet für einen gemütlichen Abend am Kamin.



