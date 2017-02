Noch mehr Ideen, noch mehr Service - Der neue Glaskunst Blog

(fair-NEWS)

Zugegeben, neu ist ein Blog nicht, aber die Kombination aus viel Fachwissen und kreativen Wohnideen zum Thema Glas schon. Das Glasatelier Schlieker möchte so Privatkunden und Bauherren einen kleinen Leitfaden in die Hand geben. Hier sollen nicht nur technische Details im Vordergrund stehen, sondern vorallem gestalterische Aspekte berücksichtig werden. Unter www.schliekerglaskunst.wordpress.com finden Kunden, welche Ihr Eigenheim oder Wohnung modernisieren wollen, viele Informationen zu - Bauen, Wohnen und Modernisieren mit Glasdesign -.Stück für Stück entsteht unter www.schliekerglaskunst.wordpress.com eine gläserne Ideenwelt. Sie soll dem Privatkunden und Bauherren Anregungen geben, selbst im Eigenheim Türen und Fenster mit Glasdesign zu verbauen. Eine bessere Vorstellungskraft soll vermittelt werden. Die Bandbreite reicht von rustikalen, traditionellen Möglichkeiten wie beispielsweise Bleiverglasung und Glasmalerei, bis hin zu modernen, reduzierten Design für Ganzglastüren und Ganzglasanlagen. Ausführlich wird auch Glasdesign als Kombination für Türen und Fenster oder Türen und Wohnaccessoires beschrieben. Hier gibt es viele Möglichkeiten und Gestaltungsvarianten.Aber auch die Glasaccessoieres von Glasatelier Schlieker kommen nicht zu kurz. Hier werden nicht nur Wohndekorations Ideen von Design Glasschalen vorgestellt, sondern auch die besten Stylingideen mit edlen Schmuck aus Glas. Da Glasschmuck meist farbenfroh gestaltet ist, gibt es eine Outfit Beratung wie man den Schmuck am besten kombiniert. So wird der Schmuckliebhaber auf neue Styling Ideen gebracht, was alles noch möglich ist.Ein Rund-um-Paket zum Thema Glasdesign wird im Blog angeboten, da Glas eine so vielfältige Einsatzmöglichkeit besitzt. Von kleinen Schmuckstücken bis hin zu Ganzglasanlagen werden kreative Ideen präsentiert.



Bildinformation: Glasatelier Schlieker