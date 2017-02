Air Balloon Consulting | Training | Coaching: Vertriebsanalyse und Vertriebsoptimierung auf Basis des EFQM Modells

(fair-NEWS)

Der Erfolg einer Vertriebsorganisation hängt von mehreren Faktoren ab. Neben den entsprechend erforderlichen fachlichen und persönlichen Kompetenzen der Fach- und Führungskräfte spielen auch Vertriebsstrategie, Vertriebsprozesse und Vertriebsressourcen eine wesentliche Rolle. Nur durch das optimale Zusammenspiel dieser fünf Komponenten lassen sich dauerhafte Erfolge und damit verbundene Umsatz- und Gewinnsteigerungen realisieren. Vor diesem Hintergrund hat die Düsseldorfer Unternehmensberatung Air Balloon Consulting | Training | Coaching eine ganzheitliche Vertriebsanalyse, welche auf dem wissenschaftlich anerkannten EFQM-Modell (European Foundation for Quality Management) basiert, entwickelt. "Unsere Zielgruppe sind hierbei hauptsächlich kleine und mittelständische Unternehmen", sagt Anja Koltermann, Gründerin und Geschäftsführerin von Air Balloon Consulting | Training | Coaching. Ziel der Analyse ist es, Optimierungspotenzial in den fünf genannten Bereichen Vertriebsstrategie, Vertriebsprozesse, Vertriebsressourcen sowie Vertriebsmitarbeiter und Vertriebsführungskräfte aufzudecken. Durch die ganzheitliche Betrachtung werden dabei sowohl Stärken als auch für den Erfolg hinderliche Faktoren und Wechselwirkungen sichtbar. Auf dieser Basis werden anschließend praktische Handlungsempfehlungen und -strategien für den Kunden entwickelt um dessen Vertriebsorganisation noch erfolgreicher aufzustellen. Neben dem modularen Aufbau zeichnet sich das Verfahren ebenso durch Flexibilität, Einfachheit und Nachhaltigkeit aus. Die Kunden entscheiden selbst in welchem Teilbereich sie mit der Analyse und der Optimierung beginnen möchten. Durch die direkte Umsetzbarkeit in der Praxis lassen sich schnelle und gleichzeitig nachhaltige Erfolge erzielen. Interessierten Unternehmen steht ein Testpaket zum Kennenlernen zur Verfügung. Weitere Informationen sowie die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme bietet die Website von Air Balloon Consulting | Training | Coaching.



Bildinformation: Air Balloon Consulting | Training | Coaching: Vertriebsanalyse und Vertriebsoptimierung auf Basis des EFQM Modells