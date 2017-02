Gesundheits- und Krankenpfleger/-in - Gemeinsam für eine erstklassige Pflege

(fair-NEWS)

Das Psychiatrische Zentrum Nordbaden (PZN) in Wiesloch - im Herzen der Metropolregion Rhein-Neckar - ist mit etwa 1200 Betten und rund 1600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an mehreren Standorten eines der größten psychiatrischen, psychotherapeutischen und psychosomatischen Zentren in Baden-Württemberg.Wir bieten ein hochprofessionelles Portfolio stationärer, teilstationärer und ambulanter Leistungen und arbeiten dabei eng mit niedergelassenen Ärzten und psychosozialen Einrichtungen zusammen. Im Vordergrund stehen eine individuelle, therapeutische Behandlung sowie professionelle, beziehungsfördernde Pflege, aber auch rehabilitative Leistungen der Bereiche Wohnen und Arbeiten sind Teil unserer täglichen Arbeit. Außerdem haben wir uns auf die Fahnen geschrieben, durch universitäre Forschung und Lehre mit Praxisbezug zum medizinischen Fortschritt insgesamt beizutragen.Als Krankenschwester Psychiatrie oder Krankenpfleger Psychiatrie möchten Sie sich beruflich neu ausrichten oder weiterentwickeln?Wir freuen uns auf die Bewerbungen neuer Kolleginnen und Kollegen bereit sind, mit uns gemeinsam das oberste Ziel einer qualitativ hochwertigen Behandlung und Betreuung nach den Wünschen und Vorstellungen unserer Patienten und Bewohner zu erfüllen.Es gibt viele gute Gründe sich als Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Psychiatrie für das PZN als Arbeitgeber zu entscheiden:Wir leben VielfaltDas PZN beschäftigt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit vielfältigen Berufsbildern. Das Spektrum umfasst beispielsweise Ärzte und Psychologen, Angehörige der verschiedenen Pflegeberufe (darunter Gesundheits- und Krankenpfleger/-in Psychiatrie), Sozialpädagogen, Therapeutinnen und Therapeuten aus den unterschiedlichsten Bereichen und sonstige nicht-medizinische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wie etwa Servicekräfte (in unserer Tochtergesellschaft SGN). Diese Vielfalt sorgt für ein bereicherndes Miteinander.Wir haben was zu bietenWir stehen für den Grundsatz "gleicher Lohn für gleiche Arbeit" und bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern familienfreundliche und flexible Arbeitszeiten und Dienstplanmodelle (bei Bedarf inklusive Kinderbetreuung). Ein strukturiertes Einarbeitungskonzept mit Startbegleitung ist für uns eine Selbstverständlichkeit. Des Weiteren kommen Sie als Krankenschwester Psychiatrie oder Krankenpfleger Psychiatrie in den Genuss einer verlässlichen betrieblichen Altersvorsorge und zahlreicher zusätzlicher Vorteile wie z.B. kostenloser Parkmöglichkeiten und eines bezuschussten Jobtickets.Wir bringen Sie voranDie fortlaufende interne und externe Qualifizierung aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist uns ein besonderes Anliegen. Dabei kommen unser ganzheitliches Personalentwicklungssystem PRIMUS sowie zahlreiche andere Angebote (z.B. über die hauseigene "Akademie im Park") zum Einsatz. So können wir Sie als Krankenschwester Psychiatrie oder Krankenpfleger Psychiatrie darin unterstützen, Ihre Arbeit fachlich qualifiziert und zur persönlichen Zufriedenheit leisten zu können.Wir fördern Ihre GesundheitÜber unser betriebliches Gesundheitsmanagement (BGM) möchten wir Sie dabei unterstützen, Ihre Gesundheit - sowohl auf physischer als auch auf psychischer und sozialer Ebene - langfristig zu fördern und zu erhalten. Besonderen Wert legen wir auf den Bereich Verhaltensprävention und setzen auf interne und externe Angebote, ergänzt durch flexible Ansätze im Feld Work-Life-Balance (z. B. verschiedene Sabbatical-Modelle).Wir unterstützen Sie auf allen EbenenWir nehmen die Vorschläge und Anliegen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ernst und setzen auf partnerschaftliche berufsgruppenübergreifende Zusammenarbeit. Im offenen Dialog mit Führungskräften wird selbstbewusstes, eigenverantwortliches und unternehmerisches Handeln gefördert und gefordert.Auf der PZN-Karriereseite ( www.pzn-wiesloch.de/karriere/ ) finden Sie die aktuellen Stellenangebote für den Beruf Gesundheits- und Krankenpfleger/-in sowie den (mit dem Klinik Award prämierten) PZN-Videoclip, unter anderem über die Arbeit am PZN als Krankenschwester Psychiatrie oder Krankenpfleger Psychiatrie.Der Job-Newsletter informiert Sie außerdem automatisch über neue Vakanzen - einfach und gratis.Noch Fragen?Sie erreichen das Serviceteam der Personalabteilung unter der Telefonnummer 06222 55-2496.Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.



Bildinformation: Psychiatrisches Zentrum Nordbaden