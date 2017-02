Zur Weiterbildung Psychiatrie ins Klinikum am Weissenhof

(fair-NEWS)

Das Klinikum am Weissenhof bietet Ärztinnen und Ärzten, die sich für eine Weiterbildung Psychiatrie interessieren, beste Perspektiven: eine gute Vernetzung, zahlreiche Fachgebiete mit allen Interventionsformen an mehreren Standorten sowie ein EDV-gestütztes Weiterbildungscurriculum - eine Innovation im Gesundheitswesen.Mit Einführung dieser internen Weiterbildungsplattform ist das Klinikum am Weissenhof wegbereitend im Gesundheitswesen und für Menschen, die eine Weiterbildung Psychiatrie abstreben, eine besonders interessante Adresse: "Weil wir unsere Vielzahl an Fort- und Weiterbildungsangeboten übersichtlich und transparent darstellen und stets auf dem aktuellen Stand halten wollten, haben wir ein EDV-gestütztes Fortbildungscurriculum eingeführt", berichtet Marcel Reinhardt. Als Leiter der Stabstelle Personalentwicklung war er maßgeblich an der Umsetzung des innovativen Fort- und Weiterbildungsmanagements im Klinikum am Weissenhof beteiligt. Die Vorteile für jemanden, der eine Weiterbildung Psychiatrie anstrebt, liegen auf der Hand: besserer Überblick über die von der Ärztekammer geforderten Inhalte, Dokumentation des eigenen Wissensstandes, aber auch die Verknüpfungen mit externen Inhalten. Der überwiegende Teil der Weiterbildung findet innerhalb des Hauses in der Arbeitszeit statt. Externe Fortbildungsinhalte werden durch das Klinikum großzügig finanziell unterstützt.Möglichkeiten in der Weiterbildung PsychiatrieDas Klinikum am Weissenhof bietet folgende Weiterbildungen Psychiatrie an: zum Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie, zum Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie, in der Psychosomatischen Medizin und Psychotherapie, eine Zusatzweiterbildung Suchtmedizin, Weiterbildung in der Forensischen Psychiatrie sowie eine einjährige Weiterbildung für Neurologie. "Und da wir Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Heidelberg sind, erfolgt jede Weiterbildung Psychiatrie im Rahmen der Curricularen Lehre (HeiCuMed) in Kleingruppen bei uns im Zentrum", ergänzt Dr. Matthias Michel, Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Klinik für Forensische Psychiatrie. "Somit kann ich die Weiterbildung Psychiatrie an einem der sieben Standorte in unserem Klinikum am Weissenhof nur wärmstens empfehlen."



Bildinformation: Die A-Bauten des Klinikums am Weissenhof