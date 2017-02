"Der ConcoreÃ® Teamplanner hat die Mitarbeiter im Blick"

(fair-NEWS)

Autohäuser sind heute keine kleinen Unternehmen mehr, sondern beschäftigen oft mehrere Hundert Mitarbeiter im Verkauf und in der Werkstatt. Um eine hohe Produktivität und damit den Erfolg des Autohauses zu gewährleisten, müssen die Kapazitäten des Teams effizient geplant und verwaltet werden. Der neue Teamplanner von Concore digitalisiert das bisher meist papiergebundene Urlaubsantragsmanagement und sorgt für Übersicht über die An- und Abwesenheitszeiten der Mitarbeiter im Autohaus."Der Teamplanner wurde von uns als bequeme und kostengünstige Lösung für das digitale Team- und Urlaubsantragsmanagement entwickelt", sagt Michael Bauerheim, Geschäftsführer der Concore GmbH. "Er ist ideal für Autohäuser, die Herausforderungen beim Management ihrer Teams haben." Als Workowsystem unterstützt der Teamplanner die durchgängige Personal- und Urlaubsplanung.Teil der eigenen UnternehmensstrukturConcore® Teamplanner ist auf den internen Servern eines Autohauses schnell und einfach implementiert und verfügt über eine Schnittstelle zum hauseigenen Dealer-Management-System / ERP-System, um eine integrierte Abwicklung der Personalprozesse zu ermöglichen.Kapazitäten werden mit dem Teamplanner online geplant und die Personalverwaltung behält zu jeder Zeit den Überblick über die Urlaubs-, Schulungs- und Abwesenheitstage ihrer Mitarbeiter. Da immer klar ersichtlich ist, welche Mitarbeiter verfügbar sind, welche im Urlaub sind, Schichten getauscht haben oder krankgemeldet sind, lassen sich auch Dienstpläne einfach erstellen. Ungünstige Überschneidungen werden vermieden. "Mit dem Teamplanner lässt sich der Ressourceneinsatz verbessern und die Produktivität steigern."Lösungen für AutohäuserConcore hat sich auf die täglichen Herausforderungen in Autohäusern spezialisert. Der Concore® Teamplanner ergänzt MitarbeiterMotivationsPortal MMP, KundenBindungsPortal und die Intranetplattform Car.NET, alles Softwarelösungen mit denen Autohäuser Abläufe vereinfachen und ihre Mitarbeiter unterstützen.



