LANG AG und LG Electronics besiegeln Distribution

Pressemitteilung von LG Electronics Deutschland GmbH

(fair-NEWS) Zur diesjährigen ISE (Integrated Systems Europe) in Amsterdam verkünden LG Electronics und die LANG AG, dass sie durch eine Distributionsvereinbarung künftig noch enger zusammenarbeiten werden.



Eschborn, 7. Februar 2017 - Ab sofort werden professionelle LG OLED Produkte in das Portfolio der LANG AG aufgenommen und vertrieben. Die LANG AG ist somit von nun an Europa-Distributor der LG 55EJ5C OLED Wallpaper sowie 55EF5C Open Frame Fixed Curved OLED Wallpaper. Passend zur Distributionsvereinbarung legt der Großhändler aus Lindlar auch auf seinem Messestand 1-H60 den Fokus auf LG OLED Displays. Im Mittelpunkt steht eine kreative Wandinstallation aus 55EJ5C Wallpaper, die sowohl durch ihre geringe Displaytiefe von nur 3,65mm als auch durch ihre beeindruckende Farbwiedergabe und Kontraste überzeugen.



Volker Unland, Senior Sales Manager B2B Information Display von LG Electronics, äußert sich wie folgt zur Kooperation: "Wir freuen uns, dass wir die LANG AG als Distributor für unsere OLED Wallpaper gewinnen konnten. Unser OLED Produktportfolio werden wir auch in 2017 weiter stark ausbauen. Die professionellen Large Format OLED Displays bieten Anwendern insbesondere durch ihre papierdünne Tiefe viele flexible Installationsmöglichkeiten in Systemintegration und Rental & Staging. Mit der LANG AG haben wir einen Partner gefunden, der sich u.a. im professionellen Display-Markt durch Know-How und hohe Beratungskompetenz auszeichnet."



Tobias Lang, Vorstand der LANG AG, fügt hinzu: "Wir schätzen die strategische Zusammenarbeit und den stetigen Austausch über neueste Entwicklungen mit LG. Um unseren Kunden den bestmöglichen Service anzubieten haben wir immer versucht zukunftsweisende Trends aufzuspüren und diese im professionellen AV-Markt zu verbreiten. Durch die Distribution haben unsere Kunden nun die Möglichkeit, direkt über uns auf die innovativen LG OLED Produkte zuzugreifen."



Weitere Informationen zu LG finden Sie auch auf der LG Homepage ( www.lg.com/de ) und im LG Pressecenter ( http://presse.lge.de/ ).

Bildinformation: LG Electronics und die LANG AG haben auf der ISE 2017 eine noch engere Zusammenarbeit verkündet.

Über LG Electronics, Inc.

LG Electronics, Inc. (KSE: 066570.KS) ist ein global führender Anbieter und technologischer Impulsgeber in den Bereichen Unterhaltungselektronik, Mobilkommunikation und Haushaltsgeräte. Mit 125 Niederlassungen auf der ganzen Welt und 77.000 Mitarbeitern erzielte LG im Geschäftsjahr 2016 einen Konzernumsatz von 47,9 Milliarden US-Dollar (55,4 Billionen Koreanische WON). LG besteht aus vier Business Units - Home Entertainment, Mobile Communication, Home Appliances & Air Solution und Vehicle Components - und ist einer der international führenden Hersteller von Flachbildfernsehern, Mobilgeräten, Klimageräten, Waschmaschinen und Kühlschränken. LG Electronics ist ENERGY STAR Partner des Jahres 2016. Weitere Informationen zu LG Electronics finden Sie unter www.LGnewsroom.com

Über LG Electronics Deutschland GmbH

Der koreanische Technologiekonzern LG Electronics ist seit 1976 auf dem deutschen Markt aktiv. Das Unternehmen mit aktuellem Sitz in Ratingen (ab Ende März in Eschborn bei Frankfurt) hat seine Aktivitäten seitdem kontinuierlich ausgebaut und ist aktuell in sieben Geschäftsbereichen tätig: Home Entertainment, Mobile Communications, Information System Products, Home Appliances, Air Conditioning, Lighting und Solar. In den vergangenen Jahren konnte der Innovationstreiber immer wieder Preise und Auszeichnungen für seine richtungsweisenden Produkte entgegennehmen. Wichtige Neuerungen wie flexible Displays oder gebogene Batterien gehen dabei aus der Zusammenarbeit spezialisierter Unternehmen innerhalb der LG-Gruppe hervor. Neuentwicklungen orientieren sich gemäß dem Markenversprechen "Life"s Good" dabei stets an den Bedürfnissen der Nutzer und dienen nie dem Selbstzweck. Sein Markenversprechen untermauert LG auch durch gesellschaftliches Engagement mit selbst durchgeführten Aktionen oder in Zusammenarbeit mit zahlreichen Partnern. Weitere Informationen finden Sie unter www.lg.com.

«LANG AG und LG Electronics besiegeln Distribution»

