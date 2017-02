Weltweit erste und einzige Social Activity App mit Augmented Radar & AppMe-Eventspie

(fair-NEWS)

YouAppMe ist ein Münchner Start-Up und als App Publisher tätig. Das Team besteht aus fünf Personen, die ein Produkt geschaffen haben, das weltweit in seinem Segment absolut einzigartig ist. YouAppMe, die gleichnamige App, ist seit September 2016 im App- und Play Store kostenlos als Freemium-Variante verfügbar und verfolgt das Ziel Menschen spontan, interaktiv und spielerisch miteinander zu verbinden. Dazu haben wir den Augmented Radar (Augmented Reality mit 3D-Radar) sowie das AppMe-Eventspiel implementiert. YouAppMe bringt auf besondere Art und Weise Menschen im RL zusammen und kombiniert als menschenverbindende Plattform, Dating und Freundschaft mit aktiver Freizeitgestaltung, getreu dem Motto: Dating meets Action!Der Augmented Radar bietet eine erweiterte Realität, indem man sein Handy in die horizontale Position kippt und ein reales Bild durch die Kamera sieht, welches durch Geotagprofile – inklusive einer Distanzanzeige – anderer Nutzer ergänzt wird. Der User kann sich nun um 360° drehen und andere Personen in einem Radius von 1km finden. Diese kann er anchatten, ihr Profil betrachten oder einfach treffen, indem er auf sie zugeht. So ist es möglich, schnell und spontan andere Leute für gemeinsame Aktivitäten zu finden.Das AppMe-Eventspiel ermöglicht intuitiv neue Leute in einem Radius von maximal 25 km kennenzulernen. Der User wählt dabei eine von vier Kategorien (sportlich, gesellig, crazy oder Blind Date) und startet eine beliebige Eventabfrage, indem er bspw. nach sportlichen Mitmachern sucht, die im Englischen Garten mit ihm zusammen joggen wollen. Das zufällige Ergebnis (maximal zwölf Mitstreiter) wird ihm dann in einem Radarbild graphisch dargestellt. Gefällt ihm die Auswahl nicht, kann er jederzeit neu würfeln und es werden andere Personen angezeigt. Ist er glücklich mit dem Ergebnis, bestätigt der Ersteller das Event und die Teilnehmer bekommen automatisch eine Anfrage zugeschickt. Die Teilnahme bleibt jedem User natürlich selbst überlassen. Alle zusagenden Mitspieler kommen in einen Gruppenchat, um weitere Details der Veranstaltung besprechen zu können. Eine besondere AppMe-Variante ist das Blind Date. Hierbei wird entsprechend nur nach einem potentiellen Partner gesucht.Weiterführende Informationenwww.youappme.comPlay Store:https://play.google.com/store/apps/ details?id=de.youappmeApp Store:https://itunes.apple.com/de/app/ youappme/id1086892564?mt=8So funktioniert YouAppMe:https://youappme. com/support/so-funktioniert-yam/



