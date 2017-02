Risiken beim Forex Handel

(fair-NEWS)

Dort, wo es gute Renditen gibt, drohen meist hohe Verluste. Als Devisenhändler muss man in diesem Zusammenhang vor allem die Hebelwirkung beachten. Alle, die nur mit geringem Kapital handeln, können zwar auch hohe Gewinne erwirtschaften. Doch das Risiko, in solchen Fällen, den gesamten Einsatz zu verlieren, ist umso höher.Der grundsätzliche AblaufBei den meisten Brokern ist es möglich, mit einem kleinen Kapitaleinsatz zu starten und trotzdem an großen Handelsvolumen teilzuhaben. Auf diese Weise erzielt man Gewinne, die um ein Vielfaches höher sind als die ursprünglich eingesetzte Summe. Geht man beispielsweise ein Hebelverhältnis von 1:10 oder sogar 1:100 ein, steigert man damit auch die Gefahr für Verluste. Der Broker wird feststellen, wenn der potenzielle Verlust den Einsatz übersteigt, und den Anleger auffordern, seinen Einsatz zu erhöhen. Laut www.derbesteforexbroker.de nennt sich dieses Verfahren Margin Call.Die ersten SchritteMöchte man in den Devisenhandel einsteigen, ist es essenziell, sich über alle Details der Thematik zu informieren und sich bewusst zu machen, dass die 100-prozentige Gewinnsicherheit nicht existiert. Ebenso muss man verschiedene Einflüsse kennenlernen, nach denen sich die Kursentwicklungen richten. Das können sowohl reale Faktoren als auch nervöse Reaktionen anderer Händler sein.Effektiv nach Brokern suchenEine Möglichkeit, sich mit diesen Dingen vertraut zu machen, ist der Broker Vergleich im Internet. Dieser klärt einen nicht nur über das aktuelle Angebot auf, sondern stellt die Anbieter einander gegenüber und hebt ihre Vor- und Nachteile hervor. Wichtige Kriterien, nach denen eine Bewertung erfolgt, sind folgende:• Hebelwirkung• Spreads• Bonuszahlungen und Prämienprogramme• Demokonto