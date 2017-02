IDC MarketScape stuft Lexmark als einen Marktführer im Bereich Document Workflow Services in Westeuropa ein

(fair-NEWS)

Neu-Isenburg, 08. Februar 2017 – Lexmark International, ein weltweit führender Anbieter von Druck- und Imaging-Lösungen, wurde von dem führenden IT-Marktforschungsinstitut IDC in seinem „IDC MarketScape: Western European Document Workflow Services Hardcopy 2016 Vendor Assessment Report“ als ein Marktführer ausgezeichnet. Dieser Bericht liefert Analysen und einen fundierten Überblick über den westeuropäischen Markt für Document Services.Im IDC-Report heißt es: „Lexmark bietet zum einen eine große Bandbreite an Lösungen, die passgenau auf die Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnittenen sind. Zum anderen kann Lexmark unter allen Anbietern, die wir unter die Lupe genommen haben, mit dem breitesten Angebot an branchenspezifischen Software-Lösungen aufwarten.“ Darüber hinaus würdigt der Bericht[1] die Flexibilität, die auf Lexmarks einheitlicher Infrastruktur und der konsolidierten Plattform basiert und die den weltweiten Einsatz konsistenter Lösungen ermöglicht. Der Anwender profitiert damit laut IDC von der Möglichkeit, auf die Ressourcen und Serviceleistungen von Lexmark standortunabhängig zurückzugreifen.Unterstützende Zitate:Brock Saladin, Lexmark Senior Vide President und CRO (Chief Revenue Officer), erklärt: „Unsere Kunden und Channel-Partner stehen bei Lexmark an erster Stelle. Dazu kommt unsere klare und präzise Business-Strategie. Beides zusammen stellt die Grundlage für unsere stabile, weltweite Infrastruktur dar. Durch die IDC-MarketScape-Auszeichnung als ein Marktführer im Bereich Document Workflow Services sehen wir uns einmal mehr darin bestätigt, dass unsere Service-Angebote den Anforderungen unserer Kunden qualitativ vollauf entsprechen.“[1] IDC MarketScape: Western European Document Workflow Services Hardcopy 2016 Vendor Assessment # EMEA 41993616 January 2017 von Jacqui Hendriks und Sharon McNee.Weiterführende InformationenIDC MarketScape: Western Europe Document Workflow Services Hardcopy 2016 Vendor Assessment reportLexmark MPSÜber IDC MarketScapeDas Anbieter-Analysemodell IDC MarketScape wurde entwickelt, um einen Überblick über die Wettbewerbsfähigkeit verschiedener Anbieter von Informations- und Kommunikationstechnologie (ICT) oder branchenspezifischer Zulieferer in einem bestimmten Marktsegment zu ermöglichen. Die Untersuchungsmethode nutzt ein strenges, auf qualitativen ebenso wie auf quantitativen Kriterien basierendes Bewertungsverfahren („Scoring“), das die jeweilige Position eines Anbieters innerhalb eines bestimmten Marktes mittels einer konsolidierten Grafik darstellt. IDC MarketScape bietet einen klaren Rahmen, in dem sich Produkte und Dienstleistungen, Fähigkeiten und Strategien sowie aktuelle und zukünftige Markterfolgsfaktoren der Anbieter von IT- und Telekommunikations-technologie aussagekräftig miteinander vergleichen lassen. Dieser Rahmen liefert Technologie-Einkäufern zudem eine gute Grundlage, um Stärken und Schwächen aktueller und potentieller Anbieter unter Berücksichtigung aller relevanten Aspekte zu beurteilen.Über LexmarkSeit 25 Jahren bietet Lexmark International, Inc. innovative Druck- und Imaging-Produkte sowie Lösungen und Services zur Optimierung von Geschäftsprozessen für Kunden in über 170 Ländern an. Dabei verfolgen alle 13.000 Lexmark Mitarbeiter das Ziel, mit der branchenführenden Technologie des Unternehmens und dem erstklassigen Service jeden Kunden zu einem „Kunden fürs Leben” zu machen. 2015 erzielte Lexmark einen Umsatz von über 3,5 Milliarden US-Dollar.Lexmark und das Lexmark Logo sind in den USA und/oder anderen Ländern eingetragene Warenzeichen der Lexmark International Inc. Sämtliche anderen Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Eigentümer.



Bildinformation: Logo Lexmark