Mehr verdienen als die Konkurrenz - Vortrag auf der "Aufschwung" in Frankfurt

Mehr verdienen als die Konkurrenz - welcher Unternehmer wünscht sich das nicht. Besonders Jungunternehmer stehen oft vor der Herausforderung, sich ihre Marktposition erst einmal zu verschaffen. Heute, dem 08. Februar 2017, referiert Thomas Göller, neben Benjamin Schulz Mitgründer der Unternehmer Academy, ab 11 Uhr im Lichthof bei der IHK Frankfurt am Main auf der Messe für Existenzgründer "Aufschwung". Noch sind Gratis-Tickets kurzfristig erhältlich."Es genügt nicht, einfach nur besser zu sein, damit Kunden nicht zur Konkurrenz gehen", weiß der Unternehmer-Experte Thomas Göller, der mit der Unternehmer Academy Selbstständigen und allen, die es werden wollen, alles vermittelt, was man als erfolgreicher Unternehmer braucht, um sich im Markt zu etablieren - und auch zukünftig zu halten. In seinem Vortrag "Warum verdient mein Konkurrent (diese Schnarchnase) so viel Geld und ich nicht?" zeigt Göller, wie man sein Know-how und seine PS endlich auf die Piste bringen kann.Zuhörer können sich bei Göllers Vortrag auf der Existenzgründermesse in Frankfurt Marketing-Tipps für Unternehmer holen und erfahren, wie sie Wissen verkaufen und auch als Einsteiger oder Durchstarter erfolgreich werden können. Was von dem, das die Konkurrenz macht, passt auch zu einem selbst? Wovon sollte man besser die Finger lassen? In diesem Vortrag gibt"s handfeste Tipps fürs eigene Business.Die Messe für Existenzgründer "Aufschwung" bei der IHK in Frankfurt bietet Existenzgründern und jungen Unternehmern eine Plattform des Austauschs und Quelle wesentlicher Informationen für erfolgreichen Unternehmensauf- und ausbau. So ist die Unternehmer Academy mit ihrem Angebot eine wertvolle Bereicherung für alle Besucher und Interessierte, denn sie bietet als Kooperation der Göller Mentoring GmbH und der werdewelt GmbH alles, was man als selbstständiger Unternehmer braucht, um ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen.Jetzt noch <a href="https://www.unternehmer-academy.de/lp/aufschwung2017/">Gratis-Ticket</a> holen!



Bildinformation: Thomas Göller mit seinem Vortrag auf der Existenzgründermesse in Frankfurt