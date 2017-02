Zum dritten Mal in Folge: GKFX erhält Auszeichnung als bester CFD-Broker 2017

(fair-NEWS) Mit über 50.000 Besuchern pro Monat, viele davon im Aktien-, Zertifikate- und Forexhandel aktiv, ist das OnlineBroker-Portal.de eine wichtige Instanz auf dem Finanzproduktemarkt und berichtet unabhängig über Neuigkeiten und Entwicklungen an der Börse. Vom 17.01.2017 bis zum 02.02.2017 wurde die Community befragt, welches Tradinghaus aus ihrer Sicht den besten Service und das beste Produktportfolio anbietet.



Zu den wichtigsten Bewertungskriterien für die 2017-Umfrage gehörten Renditechancen, Konditionen für das Trading sowie Transparenz und klare Kommunikation. 816 User nahmen an der Umfrage teil und bestätigten auch dieses Jahr den Erfolg des in London ansässigen Brokerhauses GKFX. Besondere Aufmerksamkeit galt in diesem Jahr den Onlineauftritten der Tradinghäuser. Dazu zählte die übersichtliche Gestaltung der Webseite, die Erreichbarkeit der Ansprechpartner und die Kompetenz der Beratung.



Hier konnte sich GKFX erneut vor Mitbewerbern wie CMC Markets und Plus500 behaupten und die Erfolge aus 2015 und 2016 verteidigen. Arkadius Materla, Managing Director von GKFX Deutschland, sagte im Gespräch über die Top-Platzierung: „Wir sind stolz und freuen uns sehr, dass wir uns im inzwischen dritten Jahr gegen die starke Konkurrenz durchsetzen konnten und als Spitzenreiter in der Kategorie ‚Bester CFD-Broker’ hervorgegangen sind. Wir möchten uns bei allen Teilnehmern für ihre Stimme und ihr Vertrauen bedanken und freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit in den nächsten Jahren!“