Leseprobe aus: Auf Wiedersehen im Luhg Holiday

(fair-NEWS)

Ich sah sinnierend zum Grafen hinüber, und unsere Blicke kreuzten sich. Es durchfuhr mich wie heißes Eisen. Wankend stand ich auf, als er auf unseren Tisch zukam und sich vor mir verneigte. Ich war benommen, sah nicht den Schock und die Enttäuschung in Bettys Augen, als er mich zum Tanz führte.War es ein Traum? Ich tauchte in das Gold seiner Augen.„Du gehörst zu mir, ich wusste es von Anfang an“, raunte er mir ins Ohr. Viel zu nah kamen seine Lippen. In Gedanken sah ich spitze weiße Zähne, Blut.„Werde eine von uns, werde mein“, dröhnte es in meinem Kopf.„Ich …“, willenlos hing ich in seinen Armen.Da zerriss ein Schrei die Klänge der Musik. Auf einmal herrschte Totenstille.Dann ein Heulen, durchdringend, anklagend.„Dimitri!“ Mit einem Ruck machte ich mich los. Das war Dimitri, wie damals in jener Nacht. Doch diesmal war es ernst. Er brauchte mich. Was tat ich hier eigentlich?!Der Zauber war gebrochen. Wütend funkelte ich den Grafen an. Der trat einen Schritt zurück.„Ich habe verloren“, sagte er leise. Galant verließ er die Bühne, in dem Wissen, dass sein Akt vorbei war. Er hatte keine Macht mehr über mich.© Christine ErdiçBuchbeschreibung:Auf einer Urlaubsreise in den Süden fahren Sabrina, Gudrun und Betty im Nebel gegen einen Baum und müssen im Luhg Holiday einkehren. Das Hotel hat sich verändert, denn es sind 7 Jahre vergangen, seitdem Sabrina mit ihrer Familie dort unfreiwillig ihre Ferien verbrachte.Wer ist der nette junge Mann, der sich nach dem Unfall so rührend um sie kümmert und doch ein düsteres Geheimnis mit sich trägt? Und was ist aus den Ghulen geworden, die das Luhg Holiday verwalteten? Ein spannendes Abenteuer wartet auf die Freundinnen. Werden sie der Gefahr entkommen, die dort hinter den düsteren Mauern auf sie lauert?Eine Gruselkomödie der besonderen Art ...Format: Kindle EditionDateigröße: 1262 KBSeitenzahl der Print-Ausgabe: 67 SeitenGleichzeitige Verwendung von Geräten: Keine EinschränkungVerkauf durch: Amazon Media EU S.à r.l.Sprache: DeutschASIN: B01N1PU8DPX-Ray:Nicht aktiviertWord Wise: Nicht aktiviertVerbesserter Schriftsatz: AktiviertWeitere Bücher der Autorin:Geschichten aus dem Reich der Hexen, Elfen und Kobolde, ISBN: 978-3-7357-9072-9Nepomucks Abenteuer, ISBN: 978-3-9030-5618-3Zauberhafte Gerichte aus der Koboldküche, ISBN: 978-3-7357-9215-0Kleine Mutmachgeschichten, ISBN: 978-3-9030-5644-2Mystica Venezia, ISBN: 978-3-9030-5670-1Luhg Holiday, ISBN: 978-3-7431-5262-5Glücksschmiede: Tipps für mehr Glück und Erfolg [Kindle Edition]Willkommen im Luhg Holiday [Kindle Edition]http://christineerdic.jimdo.com/https://literatur-reisetipps.blogspot.de/Britta Kummer ist Autorin. Sie schreibt Kinder-, Jugend- und Kochbücher, wurde in Hagen geboren und wohnt heute in Ennepetal. Inzwischen ist auch ein Buch zum Thema MS auf dem Markt.Ihr Buch „Willkommen zu Hause, Amy" wurde im Januar 2016 mit dem Daisy Book Award ausgezeichnet. Der Kärntner Lesekreis „Lesefuchs“ vergibt in unregelmäßigen Abständen diese Auszeichnung für gute Kinder- und Jugendliteratur.http://brittasbuecher.jimdo.com/http://kindereck.jimdo.com/http://pressemeldungen.jimdo.com/https://www.instagram.com/brittasbuchtipps/



Bildinformation: Christine Erdiç