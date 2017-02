GfG Hoch-Tief-Bau rät: Dachplanung gehört in professionelle Hände

(fair-NEWS)

Seit Menschen Häuser bauen, gehört ein stabiles Dach zu den wichtigsten Gebäudeteilen. Wie gut ein Dach gebaut wurde, zeigt sicht schon im Verlauf des ersten Jahres: Werden Witterungseinflüsse wie Sturm, Regen, Schnee aber auch Sonneneinstrahlung wirkungsvoll abgewehrt, kann der Bauherr zufrieden sein. Was passiert aber nach mehreren Jahren mit dem Dach? Erst dann zeigt sich, wie gut die Qualität der Dacheindeckung, der Unterkonstruktion und der Isolierung wirklich ist.Damit sich Bauherren nicht schon nach wenigen Jahren ärgern müssen, kommt es auf die richtige Planung, handwerkliches Können bei der Ausführung und qualitativ hochwertige Materialien an.Die GfG Hoch-Tief-Bau Gesellschaft ist Spezialist für massives Bauen im Großraum Hamburg. Seit über 25 Jahren baut das Unternehmen hochwertige und Stil prägende Häuser. Die Architekten und Bauplaner der GfG besprechen gemeinsam mit dem Bauherrn Dachform/ -neigung und Farbe unter Berücksichtigung der gegebenen Bauvorschriften. Gemeinsam mit dem Bauherrn wird das Material für die Dämmung und die Bedachung ausgesucht. Am Markt gibt es jedoch große Qualitätsunterschiede. Deshalb setzt die GfG auf Ziegel, Dachsteine und Isolierungen der Firma Braas, Deutschlands führendem Anbieter mit über 60jähriger Erfahrung in der Entwicklung und Herstellung von Dachsystemen. Eine herausragende Materialgarantie z.B. für Dachsteine gibt dem Bauherrn die Sicherheit, dass sein Haus vor Witterungseinflüssen bestens geschützt ist.Ausführliche Informationen zur Qualität moderner Bedachungen erhalten Sie bei der GfG Hoch-Tief-Bau GmbH & Co. KG, Lohekamp 4, 24558 Henstedt Ulzburg, Telefon 040-524781400, per E-Mail an die Adresse info@gfg24.de oder im Internet auf www.gfg24.de