Der aktuelle Opel Astra als „Transporter“

Leutenberg, 08. Februar 2017 – Gleich mehrere wichtige Preise und Auszeichnungen, darunter „das goldene Lenkrad“ und die Wahl zum „European Car of the Year“, konnte der Opel Astra K seit dem Verkaufsstart im Juli 2015 gewinnen. Abgerundet wird die erfolgreiche Kompaktklasse durch vielfältiges Zubehör von den Transportlösungsspezialisten von Rameder.Für den Opel Astra K hat Rameder unter anderem verschiedene Anhängerkupplungen im Sortiment. Das starre Modell ist für 129 Euro erhältlich. Für 199 Euro ist das passende abnehmbare Modell zu kaufen. Auch ein Komplettset, bestehend aus starrer Anhängerkupplung, inkl. 13-poligem Elektrosatz und Adapter von 13- auf 7-polig für 228 €, ist erhältlich. Die Anhängelast beträgt bei allen Modellen 1800 kg. Bei dem Komplettset kann zudem optional die Montage an einem Montagepoint von Rameder zu gebucht werden.Unter dem Punkt Alles für Ihr Fahrzeug werden alle weiteren passenden Produkte von Rameder angezeigt. Auch zahlreiche andere Kategorien laden zum Stöbern im umfangreichen Sortiment von Rameder unter www.kupplung.de ein.



