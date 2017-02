Frische Limette trifft schwedisches Original Neuer Flavor Ã«Absolut LimeÃ» kommt in den deutschen Handel

(fair-NEWS)

Köln, 08.02.2017. Er duftet und schmeckt nach fruchtiger Limette. Er wird ausschließlich aus natürlichen Zutaten hergestellt und enthält im Gegensatz zu anderen aromatisierten Wodkas keinen Zuckerzusatz. Passend zum Frühlingsbeginn und vier Jahre nach dem letzten Flavor-Launch, ist der neue «Absolut Lime» ab dem 1. April 2017 auch in Deutschland erhältlich. Begleitende Social-Media-Aktivierungen und POS-Materialien sorgen für frische Impulse im Handel.Natürlich vielseitigAbsolut Vodka schafft es, die perfekte Mischung aus Natürlichkeit und Genuss in seinem neuen Flavor «Absolut Lime» zu vereinen. Der Mix aus Absolut Vodka und frischer Limette sorgt für leichte Säure, natürliche Süße und ein besonderes Aroma. Passend dazu: Der neue Drink «Absolut Soda», der ebenso frisch wie natürlich ist. Einfach und schnell gemixt mit Soda Water, passt er zu jedem Anlass. Neben dem Neuen sind weitere fünf Absolut Flavors auf dem deutschen Markt erhältlich: Absolut Citron, Absolut Kurant, Absolut Vanilia, Absolut Raspberri und Absolut Peppar.Frische trifft FruchtAbsolut Flavors lassen sich einfach und schnell mixen und verwandeln klassische Longdrink-Variationen durch natürliche, fruchtige Zutaten wie Limette oder Himbeere in vielseitige Drink-Erlebnisse. Für den Gebrauch zu Hause oder auch für professionelle Barkeeper bieten sie viele Möglichkeiten. Bewährter Genuss: Die Rezepturen der Flavors sind bis heute unverändert. Bartender-Legende und Erfinder des Cosmopolitan-Drinks Toby Checchini schwärmt: „Absolut Vodka hat es wieder mal geschafft. Der Lime-Flavor hat das Potenzial, die heutige Longdrink-Kultur nachhaltig zu verändern!"„Der neue «Absolut Lime» setzt die Erfolgsgeschichte unserer Flavors weiter fort", so David Meisser, Team Leader Brand Management Absolut bei Pernod Ricard Deutschland. „Absolut ist mit 83 Prozent Anteil deutlicher Marktführer im Premium-Flavor-Segment in Deutschland. Wir freuen uns immer darüber, die Absolut Nights (#absolutnights) unserer Community mit neuen, kreativen Drinkkonzepten zu bereichern."Drink-Tipp «Absolut Soda»Zutaten50 ml Absolut Lime150 ml Soda WaterLimettenspalteZubereitungEin Glas mit Eiswu?rfeln fu?llen und alle Zutaten hinzugeben. Umru?hren, mit einer Limettenspalte garnieren und genießen.



Bildinformation: Cover