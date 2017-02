(fair-NEWS)

(NL/3977036428) Anziehend vielseitig: HDT-Seminar Magnetwerkstoffe für technische Anwendungen vom 21.-22.02.17 in Essen gibt Überblick über den aktuellen Stand der Technik der MagnetwerkstoffeMagnetische Werkstoffe finden sich in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens und auch im industriellen Einsatz. Besonders die Entwicklung moderner Lautsprecher und Mikrofone in der Mobilfunktechnik sowie elektrischer Antriebe und Generatoren sowie Magnetlagerungssysteme im Maschinenbau sind durch moderne Magnetwerkstoffe erst möglich geworden. Auch in der Medizintechnik kommen Minimagneten als Hilfsmittel für Katheder, Herzschrittmacher oder zur Hyperthermie-Therapie bei Krebserkrankungen zum Einsatz. Jedes Anwendungsprinzip erfordert dabei individuelle magnetische Bauteile, deren Einsatz Auswirkungen auf Konstruktion, Größe und Gewicht der jeweiligen Anlagen hat.Fundierte Kenntnisse der Gefüge-Eigenschaftsbeziehungen sind also gefragt. Das Seminar vermittelt Auswahlkriterien für magnetische Werkstoffe in Abhängigkeit von der vorgesehenen Anwendung und geht auf die Berechnung magnetischer Kreise und Schaltungen ein. Entwickler, Konstrukteure, Werkstofffachleute, aber auch Vertriebsmitarbeiter sollen so einen Überblick über den aktuellen Stand der Technik bekommen und Kenntnisse zum selbsttätigen Arbeiten mit Magnetwerkstoffen erhalten. Die Veranstaltung soll außerdem dazu beitragen, die Kommunikation zwischen Werkstoffproduzenten, Konstrukteuren und Schaltungsentwicklern zu verbessern.Anmeldungen und das ausführliche Veranstaltungsprogramm erhalten Interessierte im Haus der Technik e.V. unter Tel. 0201/1803-1 (Frau Wiese), Fax 0201/1803-1,<a href="www.hdt-essen.de/W-H010-02-381-7" title="www.hdt-essen.de/W-H010-02-381-7"> www.hdt-essen.de/W-H010-02-381-7</a>



Bildinformation: Anziehend vielseitig: Seminar Magnetwerkstoffe für technische Anwendungen vom 21.-22.02.17 in Essen