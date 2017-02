Bauen für die Industrie 4.0: WOLFF & MÜLLER errichtet neues Produktionsgebäude für ZIEHL-ABEGG

(fair-NEWS)

Stuttgart - Der Motoren- und Ventilatorenhersteller ZIEHL-ABEGG hat das Stuttgarter Bauunternehmen WOLFF & MÜLLER mit dem Bau eines neuen Produktionsgebäudes im Gewerbepark Hohenlohe beauftragt. Für 12,4 Millionen Euro übernimmt WOLFF & MÜLLER die schlüsselfertige Erstellung einschließlich Planungsleistungen. In dem Neubau werden künftig Ventilatoren produziert, die dank EC-Motoren (Electronical Commutation) sehr wenig Strom verbrauchen. Weil die Nachfrage nach dieser Technik weltweit steigt, will ZIEHL-ABEGG die Produktion erweitern und vom bisherigen Standort Künzelsau nach Kupferzell verlagern. Zugleich wird die Produktivität deutlich erhöht: Der Neubau soll "ein Vorzeigewerk für Industrie 4.0" werden, sagte Peter Fenkl, der Vorstandsvorsitzende von ZIEHL-ABEGG, beim offiziellen Spatenstich im November 2016. Auch die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut nahm am Spatenstich teil. Der Zeitplan für das Bauprojekt ist sehr straff: Weil die Produktionsanlagen schon Ende 2017 umziehen sollen, hat WOLFF & MÜLLER für den anspruchsvollen Industriebau nur knapp ein Jahr Zeit.WOLFF & MÜLLER ist ein bewährter Baupartner für mittelständische Unternehmen und hat auch für ZIEHL-ABEGG bereits mehrfach gebaut. "Der Neubau grenzt direkt an ein Produktionsgebäude, das wir 2009 erstellt haben, auf diese Erfahrungen können wir nun zurückgreifen", sagt Georg Willuhn, Geschäftsführer Hoch- und Industriebau bei WOLFF & MÜLLER. Im Detail umfasst der Auftrag eine unterkellerte Halle mit mehreren Einbauten und einem Dachaufbau sowie einen Verladebereich mit Einbauten auf der Südseite. Der Entwurf stammt vom Ingenieurbüro Schwarz aus Künzelsau. Insgesamt entsteht für die Ventilatoren-Produktion eine neue Brutto-Grundfläche von 9.260 Quadratmetern.Bild: ZIEHL-ABEGG



Bildinformation: WOLFF & MÜLLER baut eine neue Produktionshalle für ZIEHL-ABEGG im Gewerbepark Hohenlohe. (Bildquelle: Bild: ZIEHL-ABEGG)