UDI Energie Festzins 11 - schon bald platziert!

(NL/2494310366) Der Run auf interessante Angebote wundert nicht. Gerade in der Niedrigzinsphase suchen viele Privatanleger nach Geldanlagen, die Renditen versprechen und Sinn machen.Wer eine hohe Rendite haben möchte, muss natürlich Abstriche in Sachen Verfügbarkeit machen. Wer sein Geld ständig verfügbar braucht und Wert auf Sicherheit legt, bekommt heute nur geringe oder gar keine Zinsen, mancher muss sogar für das Parken seines Geldes Strafzins zahlen. Natürlich ist es illusorisch zu glauben, ein Finanzprodukt könne zu 100 Prozent sicher, das Geld ständig verfügbar sein und gleichzeitig wunderbar hohe Renditen bringen, so UDI-Geschäftsführer Georg Hetz, der mit seinem Unternehmen schon seit vielen Jahren zu Deutschlands Marktführern im Bereich ökologischer Kapitalanlagen zählt. Das gilt natürlich auch für grüne Geldanlagen. Deshalb freut es uns besonders, dass wir mit dem UDI Energie Festzins 11 in Sachen variabler Verfügbarkeit und ansprechender Rendite den Kundenwünschen entgegenkommen.Besonderes Plus:Das neue UDI-Festzins-Angebot kann bereits ab Euro 5000,- gezeichnet werden und bietet Zinsen von 4 bis 6,5 Prozent, je nachdem wie lange man sein Geld anlegt. Die Laufzeit beträgt maximal 121/2 Jahre. Bereits nach 21/2 und 41/2 Jahren ist ein Ausstieg möglich. Danach kann man auch jährlich über Teilbeträge verfügen.Der UDI Energie Festzins 11 setzt die Darlehensmittel für Erneuerbare-Energien-Projekte in den Bereichen Solar-, Wind- und Bioenergie ein. Diese Streuung auf drei Bereiche soll garantieren, dass unabhängig vom Wetter und dem Tag-Nacht-Rhythmus immer Energie erzeugt wird. Gleichzeitig reduziert solch eine Streuung das Risiko der Geldanlage, erklärt Hetz. Man kann diese Anlageform natürlich nicht mit einem Sparbuch vergleichen. Unsere Festzinsanlagen sind Nachrangdarlehen mit festen Zinsen, sie haben also unternehmerischen Charakter. Da wir aber auf ausgesuchte und überschaubare Einzelprojekte setzen, sind die Gelder unserer Anleger zweckgebunden und sie wissen genau, wofür sie ihr Geld investieren. Man schenkt uns Vertrauen, weil wir nicht spekulieren! Wir schöpfen aus langjähriger Erfahrung, Branchenkenntnissen und profitieren von unserem Branchennetzwerk.Weitere Informationen finden Sie unter: <a href="www.udi.de" title="www.udi.de"> www.udi.de</a>



