Weiteres Wachstum im Süden: Avison Young stellt Leasingteam am Standort München neu auf

(fair-NEWS)

München - Avison Young ist weiter im Aufschwung! Das Immobilienberatungsunternehmen wächst auch in der bayerischen Landeshauptstadt München konsequent weiter und hat mit Jahresbeginn den Servicebereich Officevermietung erfolgreich mit einem professionellen Team besetzt. Seit dem 1. Januar 2017 bilden Yvonne Lindner und Björn Genehr, beide Consultants Office Leasing, das neue Vermietungsteam des Münchner Büros, das im Januar 2015 an den Start ging. Zum 1. April wird zudem ein neuer Head of Leasing die Leitung des Vermietungsteams übernehmen. Die Verträge dazu sind bereits geschlossen. Auch in Zukunft stehen alle Zeichen auf Wachstum: Geplant ist, das Vermietungsteam im Freistaat in den kommenden 12 bis 24 Monaten auf sechs bis acht Mitarbeiter weiter auszubauen.Yvonne Lindner (25) war vor ihrem Eintritt bei Avison Young als Consultant Office Advisory bei BNP Paribas Real Estate GmbH tätig, wo sie auch ihre zweijährige Ausbildung absolvierte. Den theoretischen Teil ihrer Ausbildung verbrachte sie am EBZ (Europäisches Bildungszentrum der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft) in Bochum. Neben Yvonne Lindner verstärkt auch Björn Genehr (30) das Münchner Büro von Avison Young als Consultant Office Leasing und begleitet den Aufbau der Bürovermietungsabteilung. Genehr war nach seinem BWL- und Immobilienwirtschaftsstudium für die Akquisition und Vermittlung von Wohn- und Geschäftshäusern bei Engel & Völkers Commercial in Berlin zuständig. Zuletzt war er ebenfalls als Consultant Office Advisory bei BNP Paribas Real Estate GmbH tätig.Markus Bruckner, Managing Director und Principal bei Avison Young: "Die Bürovermietung gehört für den Standort München zu den wichtigsten Servicebereichen. Wir freuen uns sehr, dass wir mit den neuen Kollegen nun Profis verpflichten konnten, mit denen wir unsere Vermietungskompetenz in Deutschland und vor allem hier in München optimal ausbauen und unser ehrgeiziges Wachstum weiter vorantreiben können."



Bildinformation: Yvonne Lindner und Björn Genehr, Consultants Office Leasing bei Avison Young München