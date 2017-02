Ewald Schober veröffentlicht "Dein Buch"

(fair-NEWS)

Deggendorf, 8. Februar 2017. Mentaltrainer Ewald Schober hat jetzt sein neuestes Buch veröffentlicht. Der Titel "Dein Buch - Lebe ein wahrhaft selbstbestimmtes Leben" widmet sich dem Thema, wie jeder Mensch glücklich und erfolgreich leben kann. Wie schon in seinem Bestseller "Wer bist Du?" zeigt Schober in diesem Buch neue Perspektiven und Sichtweisen. Sein Ansatz: Sorgen, Ängste und Schuldgefühle verhindern es, rundum glücklich zu sein. Der Blick auf negative Ereignisse und Erfahrungen in der Vergangenheit schafft genau diese Erlebnisse in der Gegenwart und somit wieder neue negative Referenzpunkte, die nachhaltig im Bewusstsein bleiben. Der Teufelskreis lässt sich unterbrechen. Alleine durch positives Denken ist es jedoch in der Regel nicht zu schaffen, die Sorgen, Ängste und Schuldgefühle zuverlässig abzubauen. Es bedarf einer Entscheidung dazu. Der Autor liefert im Buch nicht nur Theorien, sondern auch eine einfach anwendbare Technik, um negative in positive Gefühle zu wandeln. Schobers selbstentwickelten Methode "Change-Booster" leitet den Leser in neun leicht verständlichen und umsetzbaren Schritten an, eigene belastende Probleme mit Leichtigkeit zu lösen.Ewald Schober erklärt: "Sorgen, Ängste und Schuldgefühle existieren nur im Kopf des jeweiligen Menschen. Es sind reine Gefühlszustände, die sich in nicht förderlichen Glaubenssätzen und Traumen manifestieren. Gefühle lassen sich jedoch sofort verändern. Der Vorteil ist: Aus einem positiven Gefühl heraus ist der Mensch deutlich handlungsfähiger und kann seine jeweilige Situation dann sehr viel leichter verändern. "Dein Buch" ermöglicht dem Leser eine sofortige Umsetzung der Erkenntnisse."Das Buch vermittelt, wie sich jeder Mensch seine eigene, gewünschte Realität selbst erschaffen kann. Wichtiger, als im Außen zu feilen an Karriere, Haus, Auto und Partner, ist es, so genannte Innebereiche zu trainieren und stets in einem guten Zustand zu sein. Dies zieht laut Schober unweigerlich positive Auswirkungen auf Gesundheit, Beruf, Familie, Finanzen und die Lebensqualität nach sich.Seit seinem 18. Lebensjahr beschäftigte sich Ewald Schober gesundheitsbedingt mit Theorien, Techniken und Methoden, die zu einem selbstbestimmten, glücklichen Leben führen. Immer wieder erprobte er, was Trainer, Wissenschaftler und Lebensforscher vorschlugen. Er prüfte und verwarf wieder viele dieser Techniken. Er entwickelte seine eigene Methoden und vereinfachte sie derart, dass sie heute von Jedermann sehr leicht umzusetzen und anzuwenden sind. Die gewonnen Erkenntnisse teilt er als Trainer regelmäßig jeden Monat auf dem Seminartag "Day of Change" mit seinen Teilnehmern sowie in seinen Büchern. Als Leiter des Forschungs- und Bildungsinstituts Life Coaching Center forscht er weiterhin zu den Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Schober hat sich zum Ziel gesetzt, sein Wissen auf eine leichtverständliche Art und mit hohem Praxisnutzen zu vermitteln, sodass immer mehr Menschen ein selbstbestimmtes Leben führen können. Ewald Schober wurde von der Europäischen Trainer-Allianz in Berlin zum Trainer des Jahres 2010 gewählt.Autor: Ewald Schober<a href="https://www.amazon.de/gp/product/3734580560/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1638&creative=6742&creativeASIN=3734580560&linkCode=as2&tag=http wwwpresse-21 ">Titel: "Dein Buch - Lebe ein wahrhaft selbstbestimmtes Leben"</a>Verlag: Tredition, HamburgISBN: 978-3-7345-8056-7Preis: 14,97 EUR



Bildinformation: Ewald Schober präsentiert "Dein Buch" (Bildquelle: Manfred Langhuber)