Urlaub im Frühjahr in der Pension Alter Wirt in Bernau am Chiemsee

Für Erholungsurlauber ist das Chiemgau mit den vielen unterschiedlichen Sehenswürdigkeiten und Ausflugshighlights ein sehr beliebtes Urlaubsziel, gerade auch im Frühjahr. Das beeindruckende Bergpanorama rund um den Chiemsee mit den Alpen und den idyllischen Orten und Sehenswürdigkeiten lässt Urlauberherzen höher schlagen.Die familiengeführte Pension Alter Wirt liegt in Bernau am Chiemsee inmitten des herrlichen bayerischen Voralpenlandes. Wir verhöhnen unsere Gäste während Ihres Aufenthalts in der Pension Alter Wirt in Bernau kulinarisch mit regionalen Köstlichkeiten. Die ungezwungene, familiäre Atmosphäre lässt Sie die Sorgen des Alltags schnell vergessen und eintauchen in eine traumhafte Landschaft direkt am Chiemsee.Frühlingsangebote Pension Alter Wirt BernauIm Frühling bietet die Pension Alter Wirt in Bernau am Chiemsee ein Angebot „Frühlings-Gefühle“ für 3 Übernachtungen mit Frühstück, einer Flasche Wasser und einem Obstkorb zur Begrüßung sowie 1x Halbpension (3 Gang-Menü) für lediglich 155 Euro pro Person. Zudem haben wir ein Osterangebot für 3 Übernachtungen inkl. Frühstück sowie einer Flasche Wein und einem Schoko-Osterhasen auf dem Zimmer und ein 3-Gang-Abendmenü am Tag Ihrer Wahl im Programm. Eine Übersicht aller Angebote finden Sie auf unserer Homepage unter www.alter-wirt-bernau.de Zimmerausstattung Pension Alter Wirt BernauUnsere gemütlichen Gästezimmer sind alle im bayrischen Stil mit handbemalten, bayerischen Bauernmöbeln ausgestattet. Zudem verfügen die Zimmer über Dusche/WC, Flachbildfernsehen, Telefon und kostenlosem WLAN. Darüber hinaus können unsere Gäste die wollen Wellness- und Beautyangebote im Hotel Bonnschlössl (nur wenige Gehminuten entfernt) nutzen.Freizeitmöglichkeiten in unmittelbarer UmgebungNeben wunderschönen Radstrecken (z.B. rund um den Chiemsee) haben Sie außerdem die Möglichkeit für ausgedehnte Wander-, Berg- oder Klettertouren. Hierzu bieten sich der Hochfelln, der Rauschberg, die Kampenwand oder auch der Watzmann in unmittelbarer Nähe an, aber auch der Kehlstein und der Wendelstein im Berchtesgadener Land. Sie werden den atemberaubenden Ausblick nicht so schnell vergessen. Zahlreiche Sportangebote wie Golfen, Tennis, Reiten und Segeln runden die Freizeitangebote ab.Bernau verfügt über eine eigene Autobahnauffahrt zur A8, sodass sich auch Tagestouren z.B. nach Salzburg oder München (jeweils rund 50 Kilometer) anbieten.Lage Hotel Alter WirtEntdecken Sie vom Gasthof Alter-Wirt aus den wunderschönen Chiemgau. In nur wenigen Minuten erreichen Sie den Chiemsee mit der bezaubernden Fraueninsel oder die Herreninsel mit dem Königschloss von König Ludwig dem II.